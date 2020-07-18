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MotoGP / Son dakika

Ducati: "Lorenzo, 2021 için bize kendisini önerdi"

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Ducati: "Lorenzo, 2021 için bize kendisini önerdi"
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
18 Tem 2020 11:49

Ducati patronu Davide Tardozzi, 2021 MotoGP sezonu için Jorge Lorenzo'nun takıma kendisini önerdiğini söyledi.

Ducati ve Andrea Dovizioso arasındaki görüşmeler durmuş vaziyette ve gelecek yıl Jack Miller'ın takım arkadaşının kim olacağı henüz bilinmiyor.

Takım, Temmuz ve Ağustos aylarında 2021 için seçeneklerini değerlendirecek.

Son birkaç hafta içinde çıkan söylentilerde Jorge Lorenzo'nun 2017 ve 2018'de yarıştığı Ducati'ye dönebileceği iddia ediliyordu.

Tardozzi, görüşme olduğunu doğruladı ancak şimdilik konuşmaların  "dostça" ilerlediğini belirtti.

BT Sport ile konuşan Tardozzi, “Jorge bize kendisini önerdi."

“Jorge'nin Gigi'yle çok iyi bir ilişkisi olduğu açık ve doğum gününde Gigi ile sohbet etti. Belki de aklındaki şey çoğaldı."

“Ama şu ana kadar sadece samimi ve dostça bir konuşma var. Şimdilik ciddi bir şey yok ve kararı sadece Ağustos yarışlarından sonra alacağız.” dedi.

LCR'den Cal Crutchlow, 2020 sezonunun ardından LCR'den ayrılacak ve Ducati ile görüşme olduğunu doğruladı.

Tardozzi, tüm hızlı sürücülere kapılarının açık olduğunu söyledi ve Crutchlow'un da bu isimlerden birisi olduğunun altını çizdi.

“Kapı tüm hızlı sürücülere açık ve Cal hızlı sürücülerden biri. Ama henüz hiçbir karar almadık. Acelemiz yok."

“Durumu değerlendirmek ve 2021'de ne yapacağınızdan emin olmak için Ağustos ayının sonuna kadar birkaç yarış daha  fırsatlara bakmak istiyoruz."

Tardozzi son olarak Dovizioso ile devam etmenin her iki taraf için de en iyi çözüm olacağını kabul etti.

“Konuşuyoruz ve Andrea bile bekleme konusunda istekli. Dediğim gibi acelemiz yok."

“Andrea da aceleci değil. Her ikimiz için de devam etmenin en iyi fırsat olacağı açık. Andrea rekabetçi bir motosiklete sahip olacak ve biz de rekabetçi bir sürücüye sahip olacağız."

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Editör Lewis Duncan

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