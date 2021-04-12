MotoGP
MotoGP
R
MotoGP
Katar GP
28 Mar
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Doha GP
04 Nis
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Arjantin GP
08 Nis
Ertelendi
R
MotoGP
Americas GP
15 Nis
Ertelendi
R
MotoGP
Portekiz GP
18 Nis
FP1:
3 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
İspanya GP
02 May
Yarış:
19 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Fransa GP
16 May
Yarış:
33 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
İtalya GP
30 May
Yarış:
47 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Katalan GP
06 Haz
Yarış:
54 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Almanya GP
20 Haz
Yarış:
68 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Hollanda GP
27 Haz
Yarış:
75 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Finlandiya GP
11 Tem
Yarış:
89 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Avusturya GP
15 Ağu
Yarış:
124 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Britanya GP
Biletler
29 Ağu
Yarış:
138 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Aragon GP
12 Eyl
Yarış:
152 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
San Marino GP
19 Eyl
Yarış:
159 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Japonya GP
03 Eki
Yarış:
173 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Tayland GP
10 Eki
Yarış:
180 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Avustralya GP
24 Eki
Yarış:
194 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Malezya GP
31 Eki
Yarış:
201 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Valensiya GP
14 Kas
Yarış:
215 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki / Mir: "Motosikleti sıralama turlarında 'doğal tarzımda' süremiyorum"
MotoGP / Son dakika

Ducati: "Kimsenin güvenmediği Zarco, 'düşündüğümüz kadar' iyi olduğunu kanıtladı"

Ekleyen:
Çeviren:
Betim Aker

Ducati spor direktörü Paolo Ciabatti, geçirdiği kötü 2019 MotoGP sezonundan sonra, ‘’kimsenin güvenmediği" Johann Zarco'yu takıma almanın bir ‘’kumar’’ olduğunu söyledi.

Ducati: "Kimsenin güvenmediği Zarco, 'düşündüğümüz kadar' iyi olduğunu kanıtladı"

Zarco, KTM’nin fabrika sürücülüğünü yaptığı 2019 yılında, sadece bir kez ilk 10’a girebilmişti. Sonrasında ise takım, anlaşmazlıklardan ötürü Zarco’nun iki yıllık kontratını feshetmişti.

Zarco sonrasında Takaaki Nakagami'nin yerine LCR Honda'ya katıldı ve üç yarışta mücadele etti. Ancak Japon üreticiyle tam zamanlı anlaşma imzalayamadı.

Ducati, 2020 için Moto2’ye geri dönmeyi düşünen Zarco’yu,  Avintia’ya katılmaya ikna etti ve Brno’da aldığı yılın ardından, fabrika desteğiyle beraber Pramac’a getirildi.

Katar’daki iki Grand Prix’yi de ikinci olarak tamamlayan Ducati sürücüsü, şampiyonayı dört puan önde götürüyor.

Johann Zarco, Pramac Racing

Johann Zarco, Pramac Racing

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Motorsport.com’un İspanyol versiyonuna konuşan Ciabatti, ‘’Mutluyuz çünkü Johann, Ducati’nin oynadığı bir kumardı. Bence şampiyona boyunca önlerde kalacak.’’

‘’2019’un sonunda Johann’ı MotoGP’de kalmaya ikna ettik, çünkü onun yetenekli bir sürücü olduğunu düşünüyorduk.’’

‘’KTM’de geçirdiği karmaşık yıldan sonra, kimse ona güvenmedi ve o da Moto2’ye dönmeye karar verdi.’’

‘’Ducati’nin yardımıyla, 2020 yılında motosikletteki özgüvenini geri kazandı ve bu sayede Pramac’a terfi ettirildi.’’

‘’Şimdi ise, sahip olduğunu bildiğimiz iyi performansları gösteriyor. Ducati, Johann’ı şampiyonluk için Jack Miller ve Pecco Bagnaia’nın yanında görüyor.’’

Pramac çaylağı Jorge Martin de, ilk 17 turunu lider götürdüğü Doha Grand Prix’sinde üçüncülüğe ulaşmıştı. Ciabatti, Martin’in Doha’daki performansı hakkında da yorum yaptı.

‘’Şu ana kadar yaptığı gibi devam etmeli.’’

‘’Daha önce Ducati’yi kullanmadığı pistlerdeki performansının nasıl olduğunu göreceğiz. Bu pistlere alışmak için sadece iki günü olacak.’’

‘’Katar’daki son yarış çok özeldi çünkü tüm sürücüler günlerdir orada sürüş yapıyordu ve bu çaylaklara yardımcı olacak bir şey.’’

‘’Şimdi ise yeni pistlerde sürüş yapacak. Onun olgunluğunu ve adapte olma becerilerini göreceğiz.’’

paylaşım
yorumlar
Mir: "Motosikleti sıralama turlarında 'doğal tarzımda' süremiyorum"

Önceki haber

Mir: "Motosikleti sıralama turlarında 'doğal tarzımda' süremiyorum"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Editör Oriol Puigdemont

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Ricciardo: "O araçla yarış kazanabilecek tek kişi Lewis değil’’

8s
2
Formula E

Formula E hakkında bilmeniz gereken her şey!

12 Eyl 2014
3
Formula 1

Verstappen: ‘’F1, Hamilton'ın başarılarının hakkını vermeli"

1s
4
Formula 1

2021'in öne çıkan tasarımı, Z şeklindeki tabanlar mı olacak?

2s
5
Formula 1

Tost: "Aston Martin şu anda rakibimiz değil"

13s
Son Haberler
Ducati: "Kimsenin güvenmediği Zarco, 'düşündüğümüz kadar' iyi olduğunu kanıtladı"
MOTOGP

Ducati: "Kimsenin güvenmediği Zarco, 'düşündüğümüz kadar' iyi olduğunu kanıtladı"

34dk
Mir: "Motosikleti sıralama turlarında 'doğal tarzımda' süremiyorum"
MOTOGP

Mir: "Motosikleti sıralama turlarında 'doğal tarzımda' süremiyorum"

9s
Espargaro, MotoGP'de "üst düzey bir sürücü" olduğunu kanıtlamış
MOTOGP

Espargaro, MotoGP'de "üst düzey bir sürücü" olduğunu kanıtlamış

11 Nis 2021
Petrucci: "Vücudum KTM motosikleti için fazla büyük"
MOTOGP

Petrucci: "Vücudum KTM motosikleti için fazla büyük"

11 Nis 2021
Ducati, Katar'da kazanamamasının ardından endişeli değil
MOTOGP

Ducati, Katar'da kazanamamasının ardından endişeli değil

11 Nis 2021
Son Videolar
MotoGP 2021, Katar'da başladı 02:07
MotoGP
11 Nis 2021

MotoGP 2021, Katar'da başladı

Yamaha Factory Racing ile yarışan sürücüler 02:04
MotoGP
4 Nis 2021

Yamaha Factory Racing ile yarışan sürücüler

MotoGP Doha Grand Prix grid pozisyonları 00:38
MotoGP
4 Nis 2021

MotoGP Doha Grand Prix grid pozisyonları

Katar MotoGP yarış özeti 02:24
MotoGP
29 Mar 2021

Katar MotoGP yarış özeti

MotoGP Katar Grand Prix'si Başlangıç Gridi 00:38
MotoGP
28 Mar 2021

MotoGP Katar Grand Prix'si Başlangıç Gridi

Oriol Puigdemont Daha fazlası
Oriol Puigdemont
Amazon, MotoGP için Drive to Survive tarzı yeni bir seri çekiyor
MotoGP / Haberler

Amazon, MotoGP için Drive to Survive tarzı yeni bir seri çekiyor

Marquez, COVID-19 aşısı için Katar'a gidiyor
MotoGP / Son dakika

Marquez, COVID-19 aşısı için Katar'a gidiyor

Marc Marquez'in yeniden motosiklet sürmesine izin verildi!
MotoGP / Son dakika

Marc Marquez'in yeniden motosiklet sürmesine izin verildi!

Çok Okunanlar Bugün

Ricciardo: "O araçla yarış kazanabilecek tek kişi Lewis değil’’
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ricciardo: "O araçla yarış kazanabilecek tek kişi Lewis değil’’

Formula E hakkında bilmeniz gereken her şey!
Formula E Formula E / Son dakika

Formula E hakkında bilmeniz gereken her şey!

Verstappen: ‘’F1, Hamilton'ın başarılarının hakkını vermeli"
Formula 1 Formula 1 / Haberler

Verstappen: ‘’F1, Hamilton'ın başarılarının hakkını vermeli"

2021'in öne çıkan tasarımı, Z şeklindeki tabanlar mı olacak?
Formula 1 Formula 1 / Analiz

2021'in öne çıkan tasarımı, Z şeklindeki tabanlar mı olacak?

Tost: "Aston Martin şu anda rakibimiz değil"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Tost: "Aston Martin şu anda rakibimiz değil"

Ferrari sürücülerinin, Bahreyn GP’de sırasındaki pist sınırları yüzünden kafaları karışmış
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ferrari sürücülerinin, Bahreyn GP’de sırasındaki pist sınırları yüzünden kafaları karışmış

Formula E, yeni "atak" modunu tanıttı
Formula E Formula E / Son dakika

Formula E, yeni "atak" modunu tanıttı

Red Bull, Perez'in aracındaki sorunu buldu
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Red Bull, Perez'in aracındaki sorunu buldu

Son Haberler

Ducati: "Kimsenin güvenmediği Zarco, 'düşündüğümüz kadar' iyi olduğunu kanıtladı"
MOTOGP MotoGP / Son dakika

Ducati: "Kimsenin güvenmediği Zarco, 'düşündüğümüz kadar' iyi olduğunu kanıtladı"

Mir: "Motosikleti sıralama turlarında 'doğal tarzımda' süremiyorum"
MOTOGP MotoGP / Haberler

Mir: "Motosikleti sıralama turlarında 'doğal tarzımda' süremiyorum"

Espargaro, MotoGP'de "üst düzey bir sürücü" olduğunu kanıtlamış
MOTOGP MotoGP / Haberler

Espargaro, MotoGP'de "üst düzey bir sürücü" olduğunu kanıtlamış

Petrucci: "Vücudum KTM motosikleti için fazla büyük"
MOTOGP MotoGP / Haberler

Petrucci: "Vücudum KTM motosikleti için fazla büyük"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.