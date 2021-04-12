Ducati: "Kimsenin güvenmediği Zarco, 'düşündüğümüz kadar' iyi olduğunu kanıtladı"

Zarco, KTM’nin fabrika sürücülüğünü yaptığı 2019 yılında, sadece bir kez ilk 10’a girebilmişti. Sonrasında ise takım, anlaşmazlıklardan ötürü Zarco’nun iki yıllık kontratını feshetmişti.

Zarco sonrasında Takaaki Nakagami'nin yerine LCR Honda'ya katıldı ve üç yarışta mücadele etti. Ancak Japon üreticiyle tam zamanlı anlaşma imzalayamadı.

Ducati, 2020 için Moto2’ye geri dönmeyi düşünen Zarco’yu, Avintia’ya katılmaya ikna etti ve Brno’da aldığı yılın ardından, fabrika desteğiyle beraber Pramac’a getirildi.

Katar’daki iki Grand Prix’yi de ikinci olarak tamamlayan Ducati sürücüsü, şampiyonayı dört puan önde götürüyor.

Johann Zarco, Pramac Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Motorsport.com’un İspanyol versiyonuna konuşan Ciabatti, ‘’Mutluyuz çünkü Johann, Ducati’nin oynadığı bir kumardı. Bence şampiyona boyunca önlerde kalacak.’’

‘’2019’un sonunda Johann’ı MotoGP’de kalmaya ikna ettik, çünkü onun yetenekli bir sürücü olduğunu düşünüyorduk.’’

‘’KTM’de geçirdiği karmaşık yıldan sonra, kimse ona güvenmedi ve o da Moto2’ye dönmeye karar verdi.’’

‘’Ducati’nin yardımıyla, 2020 yılında motosikletteki özgüvenini geri kazandı ve bu sayede Pramac’a terfi ettirildi.’’

‘’Şimdi ise, sahip olduğunu bildiğimiz iyi performansları gösteriyor. Ducati, Johann’ı şampiyonluk için Jack Miller ve Pecco Bagnaia’nın yanında görüyor.’’

Pramac çaylağı Jorge Martin de, ilk 17 turunu lider götürdüğü Doha Grand Prix’sinde üçüncülüğe ulaşmıştı. Ciabatti, Martin’in Doha’daki performansı hakkında da yorum yaptı.

‘’Şu ana kadar yaptığı gibi devam etmeli.’’

‘’Daha önce Ducati’yi kullanmadığı pistlerdeki performansının nasıl olduğunu göreceğiz. Bu pistlere alışmak için sadece iki günü olacak.’’

‘’Katar’daki son yarış çok özeldi çünkü tüm sürücüler günlerdir orada sürüş yapıyordu ve bu çaylaklara yardımcı olacak bir şey.’’

‘’Şimdi ise yeni pistlerde sürüş yapacak. Onun olgunluğunu ve adapte olma becerilerini göreceğiz.’’