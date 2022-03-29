Ducati, Kenya'da arızalanan kargo uçağı nedeniyle zor durumda

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20 Mart'ta, Endonezya'nın Lombok adasında düzenlenen yarışın ardından, takımlar direkt olarak Arjantin'e geçiş yaptılar. Takımların tüm malzemeleri, toplam beş kargo uçağına yüklendi ve Arjantin'e geçiş için hazır edildi.

Uçaklar Güney Amerika yolculuğu öncesi, Kenya'nın Mombasa şehrinde bir süre beklediler, bu uçakların bir kısmı Cumartesi günü Arjantin'e ulaştı.

Fakat Sky İtalya'nın ulaştığı ve Autosport tarafından doğrulanan bilgilere göre, uçakların biri teknik bir arıza sonrası Mombasa'da mahsur kalmış durumda.

MotoGP yetkili organları, uçaktaki tamiratın sona ermek üzere olduğunu ve uçağın önümüzdeki günlerde Arjantin'e varmasını beklediklerini söyledi.

Bu sorun, Ducati fabrika takımını ve uydu takımları olan Gresini Racing ile VR46'yı yakından etkileyecek, çünkü bozulan uçakta bu üç takımın malzemeleri bulunuyor. Kargo uçağının en erken Perşembe günü Arjantin'e varması bekleniyor, dolayısıyla bu üç takım Cuma sabah saatlerinde gerçekleşecek antrenman seansına yetişmek için çok hızlı olmak zorunda.

Kargo uçağı arızasından etkilenen başka bir takım bulunmuyor.

Bike of Jack Miller, Ducati Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Gresini, ilk iki yarışın ardından Enea Bastianini ile pilotlar şampiyonası lideri konumunda. Bastianini, ikinci sıradaki KTM sürücüsü Binder'ın yalnızca iki puan önünde.

Arjantin, Covid-19 salgınının başlangıcından bu yana ilk kez MotoGP'ye ev sahipliği yapacak. 2020 ve 2021'deki yarışlar, salgın gerekçesiyle iptal edilmişti.

MotoGP, salgının başlamasından bu yana, 2021 ABD GP'sinden sonra, ikinci kez Amerika'ya gidecek. Geçtiğimiz hafta düzenlenen Endonezya GP'si ise, salgının başlangıcından bu yana gerçekleşen ilk Asya yarışıydı.

Son Arjantin GP'si galibi Marc Marquez ise yarışta yer alamayacak. Honda sürücüsü, geçtiğimiz sezonun ardından bir kez daha "çift görme" sorunuyla karşı karşıya kalmış durumda. Marquez'in sorunu, Endonezya GP'si ısınma turlarında yaptığı ve yarışamamasına sebep olan kazadan sonra yeniden nüksetmişti.