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MotoGP / Son dakika

Ducati, Katar'da kazanamamasının ardından endişeli değil

Ekleyen:
Çeviren:
Abdullah Çelik
, Şef Editör

Ducati’nin Sportif Direktörü Paolo Ciabatti, Katar'da gerçekleştirilen sezonun ilk iki yarışında zafer elde edememelerine rağmen endişeli olmadıklarını söyledi.

Ducati, Katar'da kazanamamasının ardından endişeli değil

COVID-19 pandemisi nedeniyle 2021 MotoGP sezonu, Ducati'nin normalde güçlü olduğu ve 2018 ile 2019'da zafer aldığı Losail'deki art arda yarışlarla başladı.

Ducati, Losail'deki sezon öncesi testlerde Jack Miller ile zirvede yer aldı ve hem Katar, hem de Doha GP'leri öncesinde pole pozisyonlarını Ducati'den Francesco Bagnaia ve Pramac Ducati'den Jorge Martin kazandılar.

Ancak Katar'daki iki yarışı kazananlar Yamaha'dan Maverick Vinales ve Fabio Quartararo olurken Ducati fabrika takımı sadece ilk yarışta Bagnaia ile bir podyum alabildi. Pramac Ducati ise iki yarışta toplam 3 podyum pozisyonu elde etti.

Motorsport.com'a konuşan Ciabatti, endişeli olmadıklarını ve 2018 ile 2019'da zafer aldıkları yarışlara göre lastiklerin farklı olduğunu söyledi.

Ciabatti, "İnsanlar Ducati'nin favori olduğu pistlerin birisinde kazanamadığını düşünebilirler."

"Ancak her iki yarışta pole pozisyonunu aldık, yeni pist rekorunu kırdık ve mümkün olan 6 podyum sonucundan 4'ünü kazandık. Aynı zamanda Zarco ile şampiyonada lider durumdayız."

"Açıkçası yarışlardan en azından birisini kazanmış olalım isterdim. Ancak bu durumda mutlu olamıyorsak, hangi marka mutlu olabilir?"

"2018 ve 2019'da Dovizioso ile Katar'da kazanmamızı hatırlayanlar, o dönemde kullanılan lastiklerin şu anda çok dikkatli bir şekilde korunması gereken lastiklerle alakasının olmadığını dikkate almıyorlar."

"2020'deki sezon öncesi testlerde Dovizioso, daha önceki senelerde olduğu gibi rekabetçi değildi. Bu yüzden, gösterdiğimiz gelişimden çok memnunuz." dedi.

Bagnaia, sezonun ilk yarışı öncesinde 1:52.772 ile pole pozisyonunu kazanırken, aynı zamanda pistteki tur rekorunu kırmış oldu. Bunun dışında Ducati, antrenmanlarda Zarco'nun 225.2 mph hıza ulaşmasıyla maksimum hız rekorunu da kırdı.

Ducati fabrika sürücülerinden Miller, sezonun ilk iki yarışında ancak 9.luklar alabildi.

 

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Seri MotoGP
Takımlar Ducati Team
Editör Oriol Puidgemont

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