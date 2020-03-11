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MotoGP / Son dakika

Ducati İtalya'daki karantinaya rağmen test yapmayı planlıyor

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Ducati İtalya'daki karantinaya rağmen test yapmayı planlıyor
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Çeviren: Efe Kahya, Editör
11 Mar 2020 20:16

Ducati MotoGP takımı, İtalya'nın ülke genelinde karantinada olmasına rağmen Mart'ın sonunda Valencia'da özel test yapacağını söyledi.

İtalya'da 16 milyon insanı etkileyen salgın sonucunda pek çok bölgeye karantina uygulanmıştı. Pazar günü ile beraber İtalyan hükumeti bu karantinayı tüm ülke çapında uygulamaya başladı ve bu karantina durumu 3 Nisan'a kadar sürecek. Çin'de ortaya çıkan COVID-19 salgınından, Çin dışında en çok etkilenen ülke İtalya olmuştu. 

Bu durum MotoGP takvimini büyük ölçüde etkiledi. Takvimin ilk üç yarışı olan Katar, Tayland ve Amerika yarışları virüs sebebiyle tarih değişikliği yaşadı veya iptal edildi. 

An itibariyle FIM'in Salı günü yaptığı açıklamada sezon resmi olarak 19 Nisan'da Arjantin'de başlayacak - ancak bu durumun yaşanması pek mümkün gözükmüyor çünkü Arjantin yönetimi, FIM'in yaptığı açıklamadan saatler sonra global sportif organizasyonları yasakladığını açıkladı. 

Bu durumlara rağmen üreticiler 2020 sezonu için çalışmalarına devam ettiğini medyaya duyurdular. KTM, Suzuki ve Honda 18-20 Mart tarihlerinde Jerez'de özel bir test yapacaklarını duyurdular. 

Ancak bu durum da KTM'nin - Jerez'i test için kiralayan takım - yönetim kurulunun, virüsün durumu göz önüne alındığında seyahat etmeye karşı oy vermesi sebebiyle şüphe altında. 

KTM'nin açıklamasında şunlar belirtildi: "KTM'nin Jerez'de Mart ortasında yapacağı özel MotoGP testi, şu anki durumlardan dolayı iptal edilmiştir. 

"An itibariyle personeli seyahat ettirmek kabul edilebilir bir durum değil - aynı zamanda bu hareket ile beraber virüsün şirket içinde önlenmesini de amaçlıyoruz. 

"Tabii ki de an itibariyle durumu gereken şekilde gözlemliyoruz ve gerekli kişilerle iletişim içindeyiz. Çalışanlarımıza karşı bir sorumluluk içerisindeyiz ve an itibarindeki duruma veya kısa süreli değişikliklere göre hareket etmeliyiz."

Yamaha'nın Motegi'de bir özel test yapılması beklenirken, Motorsport.com'un öğrendiği bilgilere göre Ducati 30-31 Mart'ta Valencia'da test yapmayı planlıyor. 

Test sürücüsü Michele Pirro - Ducati, Honda, Yamaha ve Suzuki yarış sürücülerini özel testlerde kullanamıyorlar - Ricardo Tormo pistinde GP20'yi sürecek ancak Ducati'nin bu tarihlerde İtalya'dan çıkıp çıkmayacağı durumu belli değil. 

İtalya'nın karantina kuralları, gerekli iş seyahatlerine izin veriyor ancak an itibariyle İspanya ve İtalya arasındaki uçuşlar iptal edilmiş durumda. 

Ducati'nin tırlarının ve personelinin Fransa üstünden İspanya'ya seyahat edilmesine izin verilip verilmeyeceği durumu ise hala belirsizliğini koruyor. 

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Editör Germán Garcia Casanova

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