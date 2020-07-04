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MotoGP / Son dakika

Ducati ile anlaşamayan Dovizioso 2021'de MotoGP'ye ara verebilir!

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Ducati ile anlaşamayan Dovizioso 2021'de MotoGP'ye ara verebilir!
Ekleyen:
Yardımcı Editör: German Garcia Casanovs
Çeviren: Abdullah Çelik
4 Tem 2020 11:34

Andrea Dovizioso'nun menajeri, Ducati ile yapılan görüşmelerde bir sonuca varamadıklarını ve İtalyan sürücünün gelecek sene yarışlara ara vermesinin ihtimaller dahilinde olduğunu söyledi.

Taraflar arasında 2020 sonrası için anlaşmayı yenileme yönünde yapılan görüşmeler, Ducati'nin kısalan takvim nedeniyle bu seneki maddeleri yeniden değerlendirme ve koronavirüs nedeniyle maaşı düşürme talepleri nedeniyle çıkmaza girmiş durumda.

Ducati, geçen ay yaptığı açıklamada 2020 maddelerini yeniden görüşme fikrini rafa kaldırdıklarını söylemişti. MotoGP'nin podcastine konuşan Dovizioso'nun menajeri Simone Battistella ise hâlâ 2020'yi görüşmenin sürdüğünü söyledi.

Battistella, "Gelecek sene için ara verme seçeneğini değerlendiriyoruz. İstediğimiz şartlar oluşmazsa, devam etmemeyi tercih edecek."

"Andrea şu anda emekli olmayı düşünmüyor. Güçlü ve iyi olduğunu, en iyi durumda olduğunu hissediyor. Bu yüzden ayrılmayı düşünmüyor."

"Eğer ilgilendiğiniz ve kabul edeceğiniz ilginç bir proje yoksa, o zaman o gelene kadar bekleyebileceğiniz doğru."

"Bu emekli olacağı manasına gelmiyor. Gelecek sene yarışabileceği bir takım olmazsa, önüne gelecek projeler için bekleyeceği manasına geliyor." dedi.

Dovizioso 2021'de ara vermeyi tercih ederse, 2022'de de dönme ihtimali düşük olur çünkü Honda, Yamaha ve Suzuki fabrika takımları 2022'de de dolu olacak.

Şu anda sadece Ducati ile anlaşan Jack Miller'ın anlaşması tek senelik. Olur da Ducati Dovizioso ile anlaşmazsa ve onun yerine gelecek isim ile oluşacak sürücü kadrosu 2021'de bekleneni veremezse, o zaman Ducati tekrar Dovizioso ile anlaşmak isteyebilir.

KTM'nin sürücü kadrosu şimdilik sadece 2021 için kesin. Battistella, KTM ile görüşme yaptıklarını ancak orada gelecek olduğunu görmedikleri için görüşmelerin kısa sürdüğünü söylemişti.

Geçtiğimiz günlerde sol köprücük kemiğini kıran Dovizioso, 19 Temmuz'da başlayacak yarışlar öncesinde hazır olmaya çalışıyor.

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Takımlar Ducati Team Şimdi al
Editör Lewis Duncan

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