Ducati ikilisi, 2021 motorunu kullanma kararına "güveniyorlar"

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Motorsport.com, Perşembe akşamı Ducati fabrika takımı sürücülerinin yeni sezonda 2022 motorunu kullanmayacağını, bunun yerine güncellenmiş 2021 motoruyla devam edeceklerini öğrenmişti.

Kararı Francesco Bagnaia'nın aldığı anlaşılıyor ve MotoGP'deki teknik düzenlemeler gereği, eğer bir sürücü böyle bir seçim yaptıysa, takım arkadaşının da aynı versiyonu kullanması gerekiyor.

Ducati, cuma günü bu iddiaları yalanlayarak, her iki sürücünün tarzı için mümkün olan en iyi üniteyi kendilerinin seçtiğini belirtti.

2022 motosikletinde güncellenmiş 2021 versiyon motor kullanan Bagnaia, Katar'daki ilk günü 10. sırada tamamladı ve yaptığı seçimden memnun olduğunu belirtti.

Motorsport.com'a konuşan Bagnaia, neden 2022 motorunu kullanmadığı sorulduğunda, "2022 versiyonunu kullanmak istemediğimiz doğru değil."

"Açıkçası Mandalika'daki testten sonra mümkün olan en iyi paketi kullanmak istiyorduk."

"Sanırım her zaman çok fazla şey söylüyoruz veya Ducati'den haberler çok erken çıkmaya başlıyor, oysa diğer motosikletleri baz alırsak kimse diğer motosikletler hakkında bir şey söylemiyor."

"Yani insanların hakkında konuşmak istediği üretici hep Ducati oluyor ve bu da bana biraz garip geliyor."

"Açıkçası kendimiz için mümkün olan en iyi paketi kullanmaya karar verdik ve bu da çok normal."

"Şahsen bu motoru tercih ediyorum ve eskisini, yenisinden daha çok seviyorum."

"Bununla mutluyum ve takımla beraber çalışmak adına en iyi seçimin bu olduğuna tamamen güveniyorum."

"Bu, bir karışım. Yani Jerez'de kullandığımız motor değil, Mandalika'daki ya da Malezya'daki de değil. Bu yılın motoruyla, yılın motorunun bir karışımı." dedi.

Jack Miller, Ducati Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Cuma günü Katar'da altıncı olan Miller, Motorsport.com'a şöyle dedi: "Bu, 2021 versiyonu değil ama 2022 de değil."

"Bu, fabrika ekibi olarak bizim için seçtikleri Ducati motoru.

"Bizim için en iyisini istiyorlar, bizim mümkün olan iyi şansa sahip olmamız için çabalıyorlar."

"Yani kararlarına %100 güveniyorum ve bana verilen motosikleti sürmem gerekiyor."

"Şikayet etmiyorum. Bu projeye milyonlarca dolar yatırıyorlar ve bize mümkün olan en iyisi şeyleri vermeyeceklerini düşünmek aptallık olur."

"Yani verilen karara %100 güveniyorum. Zaten bugün de kendimi iyi hissettim."

Bagnaia, ilk antrenmanda, soğuk bir ön lastik nedeniyle kaza yaptı. İtalyan sürücü cuma günü genel olarak motosikletin ön tarafından rahatsız olduğunu söylüyor.

“Bugün ön taraftaki hissiyattan pek mutlu değilim. Belki de şartlar en iyisi değildi."

"Viraj girişinde neden zorlandığımı zaten biliyoruz, bu yüzden bu konuya eğileceğiz ve ne yapacağımıza dair sağlam bir anlayışımız var."