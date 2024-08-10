Ducati, gelecek yıl sadece üç fabrika motosikleti kullanma kararını savundu

Ducati, 2025 MotoGP sezonunda sadece üç fabrika motosikleti kullanma kararını savundu ve bunun performanslarını olumsuz etkilemeyeceğini belirtti.

Ducati genel müdürü Gigi Dall’Igna, gelecek yıl resmi motosiklet sayısını dörtten üçe düşürmenin, İtalyan üretici için Pramac’ın uydu takımından ayrılmasına hazırlanırken “en iyi uzlaşma” olduğunu söyledi.

Borgo Panigale markası, fabrika, Pramac, VR46 ve Gresini takımlarında dördü en son GP24 spesifikasyonuna göre üretilmiş sekiz motosiklet çalıştırdığı için şu anda griddeki herhangi bir üreticinin iki katı temsile sahip.

Ancak Pramac'ın 2025'te Yamaha ile güçlerini birleştirmek için Ducati ile yirmi yıllık ilişkisini sona erdirmesiyle, İtalyan takım toplam altı makineyle devam edecek ve bunlardan sadece üçü en yeni ekipmanı taşıyacak.

VR46, bu değişiklikle birlikte şu anki anlaşma kapsamında Pramac’ın yarıştığı iki fabrika motosikleti yerine sadece bir fabrika motosikleti alacak.

Dall’Igna, MotoGP'nin resmi web sitesine yaptığı açıklamada, “Sonuçta, toplam motosiklet sayısını azalttık çünkü sekiz motosikletten altıya geçtik ve bizim için en iyi uzlaşma, üç fabrika motosikleti ve üç geçen yılın motosikletine sahip olmak.”

"Bu bizim için de önemli çünkü uydu takımlara sahip olmamızın nedeni sürücü yetiştirmek."

Luigi Dall'igna, Ducati Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Günün sonunda, yeni bir sürücünün ve yeni gelen birinin resmi motosikletlere ihtiyacı yoktur, çünkü resmi bir motosiklet daha fazla baskı, daha fazla yük ve benzeri şeyler anlamına gelir. Bazen bir önceki yılın motosikletleriyle başlamak daha iyidir." Dedi.

Ducati'nin bu değişiklik yaklaşımı, diğer dört üretici rakibine göre sayısal bir dezavantaj yaratıyor; zira tüm rakipleri, tüm kadrolarına en son model motosikletleri sağlayacak. Aslında, KTM ve Yamaha, gelecek yıl uydu takımlarıyla olan bağlarını güçlendiriyor ve Tech3 ve Pramac'a ikinci fabrika takımları olarak davranacaklar.

Ancak Dall’Igna, 2025'te bir resmi motosikletin eksik olmasının Ducati için bir dezavantaj olacağını düşünmüyor; İtalyan markasının, elindeki her şeyi kullanarak geliştirme yapabileceğinden emin olduğunu belirtiyor.

Dall’Igna, “Kazanmaya hevesliyiz ve motosikletin potansiyelini korumak için elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız.”

“Ancak dört resmi motosiklete sahip olmanın, resmi sürücülerin performansı için bu kadar önemli olduğunu düşünmüyorum. Geçen yılki motosikletle bile motosikleti geliştirmek ve geliştirme yolunu anlamak için çalışabiliriz.” diye ekledi.

Francesco Bagnaia, Ducati Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Ancak iki kez MotoGP şampiyonu olan Francesco Bagnaia, Dall'Igna ile aynı fikirde değil ve Ducati'nin önümüzdeki yıl Desmosedici'yi analiz etmek ve geliştirmek için daha az veriye sahip olacağını vurguluyor.

Bagnaia, “Bu büyük bir fark değil, büyük bir dezavantaj değil, ama dört motosiklet üçten daha iyidir.”

"Dört motosiklet size daha fazla veri sağlıyor, daha fazla şeyi anlıyorsunuz. Bu yüzden benim için daha iyi ama bunlara ben karar vermiyorum.”

“Testlerde de dört motosikletin daha iyi olduğunu düşünüyorum çünkü dört sürücüye de görev verebilirsiniz, böylece testlerde yapacak daha fazla işimiz olur.”

"Zaten bu yıl iş yükü dört sürücüye dağıtılmış olmasına rağmen testte işi bitiremedim. Bu yüzden dört motosiklete sahip olmanın ve her iki fabrika takımına da aynı motosikletleri vermenin daha iyi olduğunu düşünüyorum." dedi.

Bir kez MotoGP yarış galibi ve kısa süre önce VR46 ile 2026’ya kadar devam etmek üzere iki yıllık bir sözleşme imzalayan Fabio Di Giannantonio; Bagnaia ve Marc Marquez ile birlikte adının GP25 olması beklenen motosikleti alacak.

Gresini’den Franco Morbidelli, Alex Marquez ve çaylak Fermin Aldeguer ise bir yıl eski GP24 ile yarışacaklar.