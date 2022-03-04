Ducati fabrika sürücüleri, 2022 için eski MotoGP motoruna dönecek

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MotoGP bu hafta sonu, 21 yarışlık sezonun ilk yarışını gerçekleştirmeye hazırlanıyor ve sürücüler bu yıl sadece beş günlük bir test yaptılar.

Ducati'nin 2022'de şampiyonluğun ana adaylarından birisi olması bekleniyor ve Bagnaia, geçen yılın sonundaki güçlü performansının ardından yeni yıla büyük bir ivmeyle giriyor.

İtalyan marka, testlerdeki güçlü performansıyla 2022'ye de güçlü başlamış gibi görünse de, sürücüler yeni motorun güç çıkışının biraz agresif olduğunu fark ettiler.

Motorsport.com'un edindiği bilgilere göre Bagnaia, 2022 Katar GP öncesinde güncellenmiş ünite yerine 2021 versiyon motoru kullanma kararı aldı.

Bu sebeple Ducati, 2022 motosikletini, 2021 motoruna uyacak şekilde değiştiriyor.

MotoGP'deki teknik kurallar gereği Bagnaia'nın seçimi, takım arkadaşı Jack Miller'ın da geçen yılki motora geçmek zorunda kalacağı anlamına geliyor.

Jack Miller, Ducati Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Her iki sürücünün de kullanacağı motor, Şubat ayında Mandalika'da düzenlenen testte kullanıldı ve yeni motorla aralarında büyük bir fark olmadığı görüldü.

Ducati, imtiyaz hakkına sahip olmadığı için sezon boyunca motor güncellemesi getiremiyor.

Bu da bugünkü ilk seansla beraber motorların onaylanacağı ve yıl boyunca aynı versiyonların kullanılacağı anlamına geliyor.

Fabrika destekli Pramac ekibi ise 2022 versiyon motorla devam edecek. Bu sebeple Pramac sürücüleri yeni motosiklet ve motor, fabrika sürücüleri ise 2022 motosikletinde 2021 motoruyla yarışacaklar.

VR46'dan Luca Marini de 2022 motosikleti/motoruyla devam edecek.

Ducati, 2022'de fabrika ekibi, Pramac, VR46 ve Gresini Racing olmak üzere sekiz motosiklet/motor tedarik ediyor.

Miller, Bagnaia, Jorge Martin, Johann Zarco ve Luca Marini'de 2022 motosikleti bulunurken, Gresini'den Enea Bastianini ve Fabio Di Giannantonio ve VR46'dan Marco Bezzecchi'de 2021 motosikleti/motoru var.