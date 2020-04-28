Ducati sürücüsü Andrea Dovizioso'nun sözleşmesi sezon sonunda dolacak ve İtalyan ekibin Maverick Vinales ile Fabio Quartararo ikilisiyle yaptığı görüşmelerden eli boş ayrılması, takımla yaptığı görüşmelerde Dovizioso'nun elini kuvvetlendiriyor.

Ducati'nin aynı zamanda Joan Mir ile ilgilendiği de düşünülüyor. Ancak 2019'da çaylak yılını geride bırakan İspanyol sürücünün, Alex Rins ile birlikte Suzuki'de kalması bekleniyor.

Sportif direktör Paolo Ciabatti geçtiğimiz günlerde verdiği demeçte, bu gelişmelerin Ducati'nin gelecek sezon için mevcut sözleşmeli sürücülerinden birisini seçmesi gerektiği anlamına geldiğini kabul etmişti.

Ancak İspanyol AS gazetesine konuşan Battistella, Dovizioso'nun "her şeye açık" olduğunu ve 2021 anlaşmasını yapmak için "acele etmediğini" söyledi.

Battistella, "Ducati Dovizioso'ya, Dovizioso'nun Ducati'ye olduğundan daha çok ihtiyaç duyuyor. Ve bu, sadece bir sürücü görevi için değil, teknik proje için de geçerli."

"Mayıs ortasına veya ay sonuna kadar herhangi bir sözleşme görüşmesi yapılmayacak." dedi.

34 yaşındaki Dovizioso, Valentino Rossi ve Cal Crutchlow'dan sonra MotoGP gridindeki en yaşlı üçüncü sürücü. Ancak Battistella emekli olmanın İtalyan sürücünün aklında olmadığını söyledi.

“Andrea elbette yarışmaya devam etmek istiyor, ama şu anda hiçbir şey yapmıyor çünkü diğer projelerin nasıl geliştiğini görmek istiyor."

"Ducati'nin tıpkı daha önce Jorge Lorenzo ya da başkalarıyla anlaşmasının kendisini rahatsız etmediği gibi, şimdi Maverick veya Quartararo gibi sürücülerle anlaşmaya çalışması ya da her zaman Marc Marquez'in ne yaptığını takip ediyor olmaları da Andrea'yı rahatsız etmiyor."

“Üreticisinin daima yetenekli gençleri takip etmesi gerektiğinin farkında."

Geçen yıl, Ducati'nin rekabet eksikliği yaşadığı bir dönemde Dovizioso ve Ducati patronu Gigi Dall'Igna arasında gerilim olduğu iddia edilmişti.

Dovizioso'nun iki galibiyeti, 2016'dan bu yana en düşük galibiyet sayısıydı, ancak arka arkaya üçüncü kez sezonu Marquez'in gerisinde üçüncü bitirdi.

Battistella, "Andrea için bir karar alırken en önemli şey proje ve ilgili insanlardır."

"Andrea ve Gigi arasında gerginlik olduğu doğru. Ancak bu, projeyi güçlendirmeye yardımcı olan profesyonel bir gerilim. Her ikisinin de önceliği, iradelerini [birbirlerine] dayatmak değil, kazanmak. İkisi de bunu yapmak istiyor." dedi.