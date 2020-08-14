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MotoGP / Son dakika

Ducati, Dovizioso'nun geleceğiyle ilgili kararını Avusturya yarışlarından sonra verecek

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Ducati, Dovizioso'nun geleceğiyle ilgili kararını Avusturya yarışlarından sonra verecek
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
14 Ağu 2020 15:13

Ducati, Andrea Dovizioso’nun MotoGP geleceğinin Avusturya'daki çifte yarışın ardından belli olacağını açıkladı.

Dovizioso, Ducati'ye 2013 yılında katıldı ve o zamandan beri İtalyan üreticiyle 13 Grand Prix kazandı ve son üç sezonda şampiyona ikincisi oldu.

Koronavirüs krizinin ardından Ducati, büyük mebağlı sözleşmeler yapmama kararı aldı ve bu da Dovizioso ile olan görüşmeleri etkiledi.

İtalyan marka, geçen ayki İspanya Grand Prix'sinden hemen önce, şu noktada sürücü kararına odaklanmadıklarını ve karar vermek için Ağustos'a kadar bekleyeceklerini söyledi.

Cuma öğleden sonra Red Bull Ring'de İspanyol TV kanalı DAZN'e konuşan Ducati patronu Davide Tardozzi, "Avusturya yarışından sonra bir karar alacağız." dedi.

Jerez'de Tardozzi, eski sürücüleri Jorge Lorenzo'nun 2021 için Ducati'ye "kendisini önerdiğini" doğruladı.,

“Jorge, Ducati ile yarış kazanan önemli bir sürücü. O her zaman kalbimizde, ancak bekleyip göreceğiz."

Ducati'de Dovizioso'nun koltuğu için ismi geçen sürücülerden bir tanesi de Francesco Bagnaia.

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Editör Lewis Duncan

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