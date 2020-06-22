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MotoGP / Son dakika

Ducati: "Dovizioso'nun en iyi seçeneği biziz"

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Ducati: "Dovizioso'nun en iyi seçeneği biziz"
Ekleyen:
22 Haz 2020 09:45

Ducati Sportif Direktörü Paolo Ciabatti, henüz 2020 sonrası için anlaşma imzalayamadıkları Andrea Dovizioso için en iyi seçeneğin Ducati olduğunu söyledi.

Dovizioso 2013'ten bu yana Ducati ile işbirliği içerisinde. Bu süreçte Dovizioso, 13 kez yarış kazandı ve son 3 sezonu şampiyona ikincisi olarak tamamladı.

Taraflar görüşmeleri sürdürüyorlar ancak Ducati'nin pandemi sonrası yaşanan kriz nedeniyle çok büyük paralar ödemek istemediği, bu yüzden anlaşmanın yapılamadığı düşünülüyor.

Ciabatti, iki tarafın kısalan ve geciken 2020 takvimi için mevcut anlaşmada değişiklik yapma konusunda anlaştığını, ancak 2021 için görüşmelerin henüz sonlanmadığını söyledi.

Dovizioso'nun Honda'ya geçmesi beklenen Pol Espargaro'nun yerine KTM'ye geçebileceği iddia edilse de, Ciabatti, İtalyan sürücü için en iyi seçeneğin Ducati olduğundan emin.

Moto.it'e konuşan Ciabatti, "Biz Andrea için rekabet açısından en iyi seçeneğiz ve o da aynı sebeple Ducati için en iyi seçenek."

"O, ilerleyen yaşına rağmen çok iyi hazırlanıyor ve adanmış bir şekilde antrenmanlarını devam ettiriyor."

"Tüm bunlara bakarak, ekonomik açıdan bu kritik dönemde şirketin ve sürücünün ihtiyaçlarına yönelik makul bir anlaşmaya varamamamız için bir neden göremiyorum." dedi.

Ciabatti, Dovizioso'nun KTM projesi için çok faydalı olabileceğini ancak bunun MotoGP'de ön tarafta verilen mücadeleden uzaklaşma anlamına gelebileceğini söyledi.

Ciabatti, "KTM'ye çok büyük saygım var ancak şu anda Andrea'nın GP zaferleri ve dünya şampiyonluğu mücadelesi vermesine yardımcı olacak bir motosiklete sahip olduklarını düşünmüyorum."

"Gerçek bu. Dovi'nin öyle bir projede çok faydalı olacağına, motosikleti geliştirebileceğine ve rekabetçi hale getirebileceğine inanıyorum."

"Ancak kısa sürede üst düzey sonuçlar alabilecekleri seviyeye gelebileceklerini sanmıyorum."

"Andrea'nın bu sonuçlarla ve yaşla - yaşlı değil ancak yine de artık çocuk değil (34) - farklı bir karar verme motivasyonuna sahip olacağını düşünmüyorum."

"Bu şampiyonluk mücadelesi verme ve yarışlar kazanma hedefinden pes etme manasına geliyor."

"Sürücünün hedefi bizimkiyle aynıysa yani tüm yarışlarda rekabetçi olmak, Marquez'i, tüm Yamaha ve Suzuki sürücülerini  zorlayıp endişelendirmekse, o zaman ona bunları sağlayabilecek tek takım Ducati." dedi.

Ducati ile yolları ayrılacak olan Danilo Petrucci'nin artık KTM koltuğuna çok yakın olduğu ve İtalyan sürücünün bu hafta Avusturya'da  yetkili isimlerle görüşeceği iddia ediliyor. 

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Editör Abdullah Çelik

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