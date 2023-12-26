Prime'a abone ol
MotoGP
Haberler

Ducati, Dall'Igna'nın rakiplerinden alabileceği büyük tekliflerden korktuğunu itiraf etti

Ducati CEO'su, Gigi Dall'Igna'nın rakip bir üreticiden büyük bir para teklifi alabileceğinden endişe duyduğunu itiraf etti.

Editör Burak Yasul
Güncelleme
Gigi Dall'Igna, Ducati Corse General Manager

Dall'Igna bu yılın başlarında Honda tarafından iddialı bir şekilde hedef alındı, ancak yerinde kalmayı tercih etti.

Patronu, Ducati genel müdürü ve olağanüstü mühendisinin gemiden atlamak için cazip teklifler almaya devam edebileceğinden korkuyor.

La Repubblica'ya Dall'Igna hakkında Claudio Domenicali, "O kendi sektörünün yıldızı."

"Biz çok uyumluyuz. Umarım sonsuza kadar bizimle kalır."

"Ama bir gün Honda'nın ona büyük bir teklif yapabileceğini de göz ardı etmiyorum."

"Ama Gigi bile sihirli Ducati formülünün tüm sırlarını bilmiyor."

"Ducati'nin kazanan formülü Coca-Cola'nınki gibi, gizli."

"Şirkette herkes tarifin sadece bir kısmını biliyor. Ama kimse tüm malzemeleri bilmiyor." dedi.

Ducati'nin MotoGP dünyasının zirvesine geri dönmesi büyük ölçüde Dall'Igna'ya borçlu denebilir.

Desmosedici projesinin beyni olan Dall'Igna, Ducati'yi en kötü döneminden çıkarıp Francesco Bagnaia'nın arka arkaya kazandığı MotoGP şampiyonluklarına taşıdı.

Bu sezon Ducati'nin hakimiyeti altındaydı ve üç şampiyonluk adayı da Ducati üreticinin çatısı altında farklı takımları temsil ediyordu.

Uzun yıllar zirvede yer alan ancak şu anda arka sıralarda kalan Honda, kendilerini yeniden yapılanma projesinin bir parçası olarak Dall'Igna'yı kadrosuna katmaya çalıştı.

Dall'Igna Reddettiği teklifi Gazzetta dello Sport'a açıklayan Dall'Igna, "Ducati'de kendimi iyi hissediyorum."

"Ducati'nin bir model olarak kabul edildiği bir duruma gelmek için çok çalıştım, şimdi ayrılmak mantıklı olmazdı."

"O halde burada yapmam gerekeni yaptığım doğru. Bu kazanılmış ve arşivlenmiş bir mücadele olabilirdi."

"Honda da aynı derecede ilginç ve önemli bir meydan okuma." dedi.

paylaşım
yorumlar
Önceki haber Pedrosa: "Yarışmak çok da özlediğim bir şey değil"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlası
Burak Yasul
Ricciardo, Zandvoort'ta elinden sakatlandığı olayın öncesini ve sonrasını anlattı

Ricciardo, Zandvoort'ta elinden sakatlandığı olayın öncesini ve sonrasını anlattı

Formula 1

Ricciardo, Zandvoort'ta elinden sakatlandığı olayın öncesini ve sonrasını anlattı Ricciardo, Zandvoort'ta elinden sakatlandığı olayın öncesini ve sonrasını anlattı

Chandhok, Hamilton'ın Russell ile mücadeleye bu yıl geri döndüğünü düşünüyor

Chandhok, Hamilton'ın Russell ile mücadeleye bu yıl geri döndüğünü düşünüyor

Formula 1
Bahreyn GP

Chandhok, Hamilton'ın Russell ile mücadeleye bu yıl geri döndüğünü düşünüyor Chandhok, Hamilton'ın Russell ile mücadeleye bu yıl geri döndüğünü düşünüyor

Brundle, Monako GP hakkındaki kararın dikkatli verilmesi gerektiğini düşünüyor

Brundle, Monako GP hakkındaki kararın dikkatli verilmesi gerektiğini düşünüyor

Formula 1

Brundle, Monako GP hakkındaki kararın dikkatli verilmesi gerektiğini düşünüyor Brundle, Monako GP hakkındaki kararın dikkatli verilmesi gerektiğini düşünüyor

Son Haberler

Mercedes ve McLaren, yeni aracını "Sevgililer Günü'nde" tanıtacak

Mercedes ve McLaren, yeni aracını "Sevgililer Günü'nde" tanıtacak

F1 Formula 1

Mercedes ve McLaren, yeni aracını "Sevgililer Günü'nde" tanıtacak Mercedes ve McLaren, yeni aracını "Sevgililer Günü'nde" tanıtacak

2023 sezonunun ardından hangi takım ne kadar para ödülü aldı?

2023 sezonunun ardından hangi takım ne kadar para ödülü aldı?

F1 Formula 1

2023 sezonunun ardından hangi takım ne kadar para ödülü aldı? 2023 sezonunun ardından hangi takım ne kadar para ödülü aldı?

Ralf Schumacher: "Michael'ı özlüyorum, hiçbir şey eskisi gibi değil"

Ralf Schumacher: "Michael'ı özlüyorum, hiçbir şey eskisi gibi değil"

F1 Formula 1

Ralf Schumacher: "Michael'ı özlüyorum, hiçbir şey eskisi gibi değil" Ralf Schumacher: "Michael'ı özlüyorum, hiçbir şey eskisi gibi değil"

Tost: "Verstappen, aynı araçla tüm gridi yener"

Tost: "Verstappen, aynı araçla tüm gridi yener"

F1 Formula 1

Tost: "Verstappen, aynı araçla tüm gridi yener" Tost: "Verstappen, aynı araçla tüm gridi yener"

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol