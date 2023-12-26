Ducati, Dall'Igna'nın rakiplerinden alabileceği büyük tekliflerden korktuğunu itiraf etti

Dall'Igna bu yılın başlarında Honda tarafından iddialı bir şekilde hedef alındı, ancak yerinde kalmayı tercih etti.

Patronu, Ducati genel müdürü ve olağanüstü mühendisinin gemiden atlamak için cazip teklifler almaya devam edebileceğinden korkuyor.

La Repubblica'ya Dall'Igna hakkında Claudio Domenicali, "O kendi sektörünün yıldızı."

"Biz çok uyumluyuz. Umarım sonsuza kadar bizimle kalır."

"Ama bir gün Honda'nın ona büyük bir teklif yapabileceğini de göz ardı etmiyorum."

"Ama Gigi bile sihirli Ducati formülünün tüm sırlarını bilmiyor."

"Ducati'nin kazanan formülü Coca-Cola'nınki gibi, gizli."

"Şirkette herkes tarifin sadece bir kısmını biliyor. Ama kimse tüm malzemeleri bilmiyor." dedi.

Ducati'nin MotoGP dünyasının zirvesine geri dönmesi büyük ölçüde Dall'Igna'ya borçlu denebilir.

Desmosedici projesinin beyni olan Dall'Igna, Ducati'yi en kötü döneminden çıkarıp Francesco Bagnaia'nın arka arkaya kazandığı MotoGP şampiyonluklarına taşıdı.

Bu sezon Ducati'nin hakimiyeti altındaydı ve üç şampiyonluk adayı da Ducati üreticinin çatısı altında farklı takımları temsil ediyordu.

Uzun yıllar zirvede yer alan ancak şu anda arka sıralarda kalan Honda, kendilerini yeniden yapılanma projesinin bir parçası olarak Dall'Igna'yı kadrosuna katmaya çalıştı.

Dall'Igna Reddettiği teklifi Gazzetta dello Sport'a açıklayan Dall'Igna, "Ducati'de kendimi iyi hissediyorum."

"Ducati'nin bir model olarak kabul edildiği bir duruma gelmek için çok çalıştım, şimdi ayrılmak mantıklı olmazdı."

"O halde burada yapmam gerekeni yaptığım doğru. Bu kazanılmış ve arşivlenmiş bir mücadele olabilirdi."

"Honda da aynı derecede ilginç ve önemli bir meydan okuma." dedi.