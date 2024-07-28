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MotoGP

Ducati, Bautista'nın WSBK koltuğu için Jack Miller'a teklif yaptı!

Motorsport.com'un edindiği bilgilere göre Ducati, Alvaro Bautista'nın yerine Jack Miller ile görüşmelere başladı.

Kemal Şengül
Kemal Şengül
Race winner Jack Miller, Ducati Team

2025 MotoGP kadrosunu netleştiren Ducati, şu anda  Nicolo Bulega ve iki kez Dünya Şampiyonu Alvaro Bautista'dan oluşan Dünya Superbike ekibi için acele etmiyor.

Bulega gelecek yıl da takımda kalacak fakat kontratı biten Bautista ile yola devam edilip edilmeyeceği muamma.

İspanyol sürücü yarışın ardından, “Devam etmek istiyorum!"

"Kontrat yenilemek için Ducati ile konuşuyoruz. İşler bu şekilde giderken kariyerimi sonlandırmak benim için adil olmaz."

"Yarışmaktan tekrar keyif almam gerekiyor. Bu hafta sonundan sonra bazı şeyler netleşti ve bunun üzerine daha fazlasını ekleyebilirim."

"Niyetimi belli ettim, ilk tercihim aynı takımda kalmak. Ancak bu sadece benim elimde değil, Ducati'nin de elinde." demişti.

Fakat Bautista, finansal anlamda daha çıkarlı bir anlaşma istiyordu.

Bautista'nın menajeri, geçtiğimiz günlerde İtalyan takımla görüşerek sözleşmenin iyileştirilmesini istedi fakat bu talep Ducati'nin alternatiflere yönelmesine neden oldu.

Alvaro Bautista, Aruba.It Racing - Ducati

Alvaro Bautista, Aruba.It Racing - Ducati

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Aruba.it Racing-Ducati'nin sürücü maaşları için yaklaşık bir milyon euroluk bir bütçeye sahip. İspanyol sürücü bu yıl yaklaşık 750 bin euro alırken, Bulega yaklaşık 200 bin euro alıyordu.

Henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, Bulega'nın 2025 yılı için yaklaşık 450 bin euro kazanacağı tahmin ediliyor.

Geriye kalan 550 bin euro da Bautista'nın isteklerini karşılayacak seviyede değil.

Ducati için alternatif Miller

Motorsport,com'un bilgilerine göre Ducati, bunun üzerine Avustralyalı Jack Miller ile görüşerek kendisine 2025 WSBK koltuğunu teklif etti.

Miller 2018-2022 yılları arasında Ducati ile MotoGP'de yarışmış ve sonrasında KTM'e geçmişti.

Ancak buradaki koltuğunu kaybeden Miller, büyük ihtimalle MotoGP'ye veda edecek.

Miller'a Ducati dışında bir WSBK fabrika takımının daha teklif yaptığı anlaşılıyor ancak Miller, MotoGP'deki seçeneklerini değerlendirmeye tercih etti için, 18 Ağustos'taki Avusturya GP'ye kadar süre istedi.

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