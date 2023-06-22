Ducati: "Bautista diğerlerinden farklı bir seviyede, WSBK'da farkı o yaratıyor"

Ducati, 2022'de Dünya Superbike Şampiyonası'nı kazanan şampiyon sürücüsü Alvaro Bautista'ya ödül olarak bir test düzenledi ve Bautista, 2018'in ardından yeniden bir MotoGP canavarı kullanma şansını elde etti.

Şampiyon sürücü, iki günde toplam 99 tur tamamladı ve en iyisi derecesi 1:32.590'dı. Bu derece yumuşak lastikle geldi.

Geçtiğimiz yıl Misano'da MotoGP pole derecesi o zamanki Ducati sürücüsü Jack Miller'dan gelmişti ve 1:31.899'du. Yani Bautista pole derecesinden 0.7 sn kadar uzaktı. Bautista, bu derecesiyle 2022 MotoGP Misano gridinde 10. sırada olurdu.

Bautista elbette uzun yıllar MotoGP'de yarışmış, MotoGP motosikletlerinin dinamiklerine hakim ve birkaç kez podyuma da çıkmış tecrübeli bir isim. Yine de sadece 1.5 günlük bir alışma sürecinin ardından %100'ünde zorlamadığı bir seansta bu derecenin çok da kötü olduğunu söyleyemeyiz.

Ducati de Bautista'nın test performansından oldukça etkilenmiş durumda. Aruba.it Ducati'nin takım patronu Serafino Foti, bu testin ardından "Bautista'nın WSBK'da nasıl fark yarattığını anladığını" söylüyor. Foti'ye göre, "Bautista WSBK gridindeki sürücülerden farklı bir seviyede".

Konu hakkında WorldSBK.com'a açıklamalarda bulunan Foti, "Dürüst olmak gerekirse harika bir testti çünkü Alvaro çok iyi bir iş yaptı, çok hızlıydı. Şaşırdım. Motosiklete çok hızlı alıştı ve bu beni şaşırttı. WSBK motosikletinden MotoGP motosikletine atlayıp hemen böylesine bir hissiyat yakalamak kolay değil."

"Şimdi Bautista'nın neden WSBK'da bu kadar fark yarattığını daha iyi anlıyorum. Bana göre Bautista, [diğerlerinden] farklı bir seviyede."

"Dediğim gibi, WSBK'da neden fark yarattığımızı şimdi daha iyi anlıyorum. Evet, elbette iyi bir motosiklete sahibiz ama farkı Bautista yaratıyor." ifadelerini kullandı.

Alvaro Bautista, Ducati, Misano testing Fotoğraf: Matteo Cavadini