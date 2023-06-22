Ducati, Bastianini ile Martin'in yerlerini değiştirebilir!

Geçen yıl Jack Miller'dan boşalan Ducati fabrika koltuğu için Bastianini ve Martin arasında kıyasıya bir çekişme yaşanmış, koltuğu kapan taraf ise Bastianini olmuştu.

Ducati'nin bu kararının arkasındaki en büyük sebebin Martin'in istikrarsızlığı, Bastianini'nin ise hem gözü kara davranması, hem de istikrarını koruyabilmesi olduğu düşünülüyor.

Ancak bu sezon işler tersine döndü: Bastianini yeni takımıyla henüz ilk yarışında sakatlanırken ve ancak Mugello'da dönebilirken, Martin ise istikrar problemlerini aşmayı başardı.

Sachsenring'de hem sprint yarışını, hem de ana yarışı kazanan Martin, şu anda şampiyona lideri Francesco Bagnaia'nın sadece 16 puan gerisinde. Bastianini ise sadece 16 puan toplayabildi.

Mevcut durum, büyük ihtimalle Ducati'yi de radikal bir karar vermeye zorlayacak, nitekim The Race'in kaynaklarının edindiği bir bilgiye göre Martin ile Bastianini'nin sözleşmelerinde "takım değiştirme" gibi şok bir opsiyon yer alıyor!

Eğer bu opsiyon kullanılırsa, Martin'i fabrika takımında, Bastianini'yi ise Pramac'da görebiliriz!

Ducati patronu Paolo Ciabatti, birkaç hafta önce "yaz arasında büyük bir karar vereceklerini" söylemişti, son iddialar, bu kararın Bastianini'yi yakından ilgilendirebileceğini gösteriyor.

İddia, bu hafta sonu Martin tarafından da tekrar dile getirildi.

MotoGP.com'a konuşan Martin, "Bu konu hakkında çok fazla düşünmüyorum" dedi.

"Ducati hakkında bir şeyler duyuyorum, bir şeye karar vermeleri gerektiğini, tam olarak neye karar vermeleri gerektiğini bilmiyorum."

"Fabrika takımına geçme şansım olursa harika olur, ama şu an bunu düşünmüyorum. Pramac ile harika hissediyorum, fabrika takımıyla aynı motosikleti kullanıyorum.

"Dolayısıyla takım değiştirsem de büyük bir değişiklik olmayacak." dedi.