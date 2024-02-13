Ducati: "Bastianini, 2022 formunu yeniden keşfetti"

Bastianini 2022 sezonu boyunca Gresini Ducati'ye dört zafer ve birden fazla podyum kazandırdı ve bir sonraki sezon için fabrika takımında yer aldı.

Geçen yıl son şampiyon Francesco Bagnaia ile aynı takıma katıldığı için İtalyan sürücüden çok şey bekleniyordu ancak Portekiz'deki sprint yarışında geçirdiği sakatlık, sezonun ilk çeyreğinde yarışlardan uzak kalmasına neden oldu.

Bastianini Katalan GP'sinde bir sakatlık daha geçirdiğinde Ekim ayındaki Endonezya hafta sonuna kadar bir geri dönüş yapamadı.

Pramac sürücüsü Jorge Martin'in şampiyonluk mücadelesinin ardından 2024'te onun yerini alacağı konuşuluyordu, ancak Bastianini Malezya'daki muhteşem zaferinin ardından koltuğunu korumayı başardı.

2024'ün ilk sezon öncesi testinde fabrika Ducati'siyle ilk zaferini kazandığı yere dönen Bastianini, zaman tablosunda Bagnaia ve Martin'in ardından üçüncü sırada yer aldı ve uzun turlarda ikiliyle benzer bir tempo yakaladı.

Bu hız Ducati'nin üst düzey yöneticilerini memnun ederken, Tardozzi ilk etapta fabrika takımında yer almasını sağlayan versiyonunu artık gösterebildiğini iddia ediyor.

Tardozzi, motogp.com'a verdiği demeçte, "Enea kesinlikle çok mutlu çünkü geçen yıl geçirdiği kötü yıl, motosikletle ilgili güven sorunu, tüm sakatlıklar, Portimao'daki ilk yarışta geçirdiği kaza, omuzlarında gerçekten ağır bir yüktü."

"Malezya'da iyi bir yarış çıkardı ama Valensiya'da sonuna kadar mücadele etti. Ama şimdi o bambaşka bir sürücü, 2022'de gördüğümüz Enea Bastianini olacağından gerçekten eminiz."

Enea Bastianini, Ducati Takımı Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Bagnaia, Sepang testinden bir sonuç çıkarmanın zor olduğunu düşünüyor, çünkü çeşitli değişkenler sıralamanın tam bir resmini elde etmeyi zorlaştırıyor.

Ancak Bastianini'nin bu sezon ön sıralarda mücadele edeceğinden emin ve Malezya'nın bunaltıcı sıcağında gösterdiği tutarlılık için onu takdir ediyor.

Bagnaia, "Bir test sırasında tahmin yapmak çok zor çünkü birçok sürücü birçok şeyi test ediyor."

"Uzun turlar sırasında bir sorun yaşıyordum ve normalden biraz daha yavaştım. Yani 'Uzun turlarda Pecco hızlı değildi' diyebilirsiniz."

"Yani bunu bilmek çok zor çünkü performans birçok şeye bağlı. Ama bence Enea tekrar rekabetçi olacak, çok çalıştı ve çok istikrarlıydı."

"Martin de kesinlikle öyle. Aynı zamanda [Marc] Marquez de iyi bir test yaptı ve her gün kendini geliştiriyor. Alex [Marquez] de rekabetçiydi ve kendini gösterdi."

"Yani bu test çok rekabetçi geçti, KTM ve Aprilia da öyleydi. Belki de sezonun başlangıcında diğer yıllara göre daha fazla rekabet göreceğiz."

Bastianini, geçen yıl kullandığı GP23'e kıyasla 2024 spesifikasyonlu Ducati ile daha uyumlu olduğunu hissetti ve bu güven hem kısa hem de uzun turlarda daha yüksek hıza dönüştü.

Enea Bastianini, Ducati Takımı Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

26 yaşındaki pilot Sepang'daki performansından memnun olduğunu ve Katar'daki son sezon öncesi testinde motosikletini daha da geliştirmeyi umduğunu belirtti.

"Geçen yıla kıyasla kendimi geliştirdim."

"Ayrıca, zaman turlarında hızlı olmak benim için önemliydi. Bunu 1:56 aralığına getirdik; eğer bana bunu daha önce söylemiş olsaydınız ihtimal bile vermezdim. Ama günün sonunda bunu başardık ve bu iyi bir şey."

"Yarışa hazırız ama aynı zamanda Katar'da başka çözümler de denemeliyiz. Motosikletin nasıl tepki vereceğini görmek için pisti değiştirmek önemli."

"Şu an için yeni aero iyi çalışıyor ama bunu kontrol etmemiz gerekiyor. Ancak paketten memnunum."