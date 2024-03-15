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MotoGP Katar GP

Ducati: "Bagnaia'nın MotoGP sözleşmesini yenilemek sanıldığı kadar kolay değil"

Mauro Grassilli, Ducati'nin sportif direktörü olarak ilk zaferinde, MotoGP Dünya Şampiyonu Francesco Bagnaia'nın sözleşme yenilemesinin nasıl göründüğü kadar 'kolay olmadığını' anlatıyor.

Oriol Puigdemont
Oriol Puigdemont
Francesco Bagnaia, Ducati Team

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Gold and Goose / Motorsport Images

Grassilli, İtalyan şirketin pazarlama departmanında yirmi yılı aşkın bir süre çalıştıktan sonra, geçen kış Ducati'nin en tanınmış üyelerinden biri olan Paolo Ciabatti'nin yerine terfi etti.

O zamandan beri Grassilli'nin faaliyetleri durmadı. İlk halka açık etkinliği yılın başında Madonna di Campiglio tatil beldesinde takımın tanıtımında gerçekleşti.

Ardından, önce Sepang'da sonra da Katar'da sezon öncesi testler geldi. Bu arada, ilk büyük operasyonu Bagnaia ile yeniden sözleşme imzalamaktı ve sanılanın aksine bu prosedürü tamamlamak hiç de kolay olmadı.

Motorsport.com'a verdiği özel röportajda, "Şimdiye kadar sponsorlardan para toplayıp yarışlara yatırmaya alışkındım."

"İlk kez bir sözleşme için pazarlık yaptım ve cüzdan, yani para bendeydi. Kolay olacağını düşünmüştüm ama gerçekte hayal ettiğimden çok daha zor oldu."

"Tüm taraflar sayesinde bir anlaşmaya varmayı başardık."

"Herkes Pecco'nun sözleşmesinin yenilenmesine kesin gözüyle bakıyordu ama bu insanların düşündüğü kadar kolay olmadı."

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Francesco Bagnaia, Ducati Takımı

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Grassilli ayrıca şunları ekledi: "Üniversitede okurken isteğim, aşık olduğum bu marka için çalışmaktı." 

"O zamanlar sportif direktör olan Livio Suppo ile bir görüşme yaptım ve beni işe aldı. Bir gün o göreve ya da daha sonra Alessandro Cicognani ve Paolo tarafından yürütülen bu göreve gelebileceğimi hiç düşünmemiştim." 

"İlk uydu takımımız olan Pramac'ın yönetimi değişiyor. Küresel ekonomik iklim bizi yarışlara yaptığımız yatırımlarda çok dikkatli olmaya zorluyor. Takım yönetimi ve sürücü maaşları açısından daha sürdürülebilir rakamlara dönmeye çalışıyoruz."

Marc Marquez, Gresini Racing

Marc Marquez, Gresini Racing

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Desmosedici fabrika takımına girmek için başlıca adaylar, Enea Bastianini, Jorge Martin ve Marc Marquez.

Grassilli, "Jorge'nin müthiş bir potansiyeli ve Ducati ile bir sözleşmesi var. İstediği yere gidebilir ama her zaman hedefinin resmi garaj olduğunu söyledi."

"Marc marka tarafından çok seviliyor, çok şey kazandı ve büyük bir karizması var. Tüm bu nedenlerden dolayı dikkate alınması gerekiyor. Enea'nın durumunda ise sakatlıklar geçen yıl potansiyelini göstermesini engelledi."

"Önceliğimiz Pecco'yu yenilemekti, bu ikinci motosiklet için acelemiz yok."

Grassilli'nin bir diğer önceliği de Ducati'nin sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan ve 2025'te Yamaha'ya geçeceği defalarca gündeme gelen VR46 ile olan geleceğini çözmek olacak.

"VR46 ile konuşuyoruz ve onlarla devam etmek istiyoruz." 

"Ancak bu da kolay değil çünkü bu anlaşmanın da bu yeni ekonomik çerçeveye uyması gerekiyor. Normalde olduğu gibi diğer üreticilerle konuştuklarını biliyoruz, ancak bizim acelemiz yok."

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