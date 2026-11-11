MotoGP Katar GP

Ducati, Bagnaia’nın güncel sağlık durumunu açıkladı: Ameliyat tamamlandı

Ducati, Katar sprint yarışındaki şiddetli kazanın ardından sağ ayağında kırıklar oluşan Pecco Bagnaia'nın başarılı bir ameliyat geçirdiğini duyurdu.

Neşe Akkoyun

Yayın tarihi: 11 Kas 2026 08:50

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Francesco Bagnaia, Ducati Team

Fotoğraf: Asif Zubairi

Katar Grand Prix hafta sonunun ilk turunda Gresini sürücüsü Fermin Aldeguer'in frenajı kaçırarak arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazanın ardından hastaneye kaldırılan iki kez dünya şampiyonu Pecco Bagnaia, geçtiğimiz günlerde ameliyat oldu. Sağ ayağındaki çift taraflı kırık nedeniyle Katar yarışında start alamayan İtalyan sürücünün Torino'da geçirdiği operasyonun başarıyla tamamlandığı açıklandı.

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Salı sabahı Torino'daki Humanitas Cellini Kliniği'nde Dr. Luigi Milano önderliğinde gerçekleştirilen operasyonda Bagnaia'nın sağ ayağına müdahale edildi. Ducati, sürücünün rehabilitasyon sürecine başladığını duyururken pistlere ne zaman döneceğine dair kesin bir takvim paylaşmadı.

Ameliyatın ardından Ducati tarafından yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Francesco Bagnaia, geçtiğimiz cumartesi günü Katar GP sprint yarışının ilk bölümündeki kaza sonrası sağ ayağındaki dördüncü ve beşinci metatars kemiklerinde oluşan çift taraflı kırığın tedavisi için bu sabah başarılı bir ameliyat geçirmiştir.”

“Dr. Luigi Milano liderliğindeki tıbbi ekip, sağ ayağın dördüncü metatars kemiğine başarıyla plaka sabitlemiştir.”

“Önümüzdeki günlerdeki iyileşme süreci, yarışlara kesin dönüş takvimini belirleyecektir."

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images

Gelecek sezon Aprilia'ya transfer olmadan önce Ducati sürücüsü olarak önünde yalnızca iki yarış kalan Bagnaia, kazadan önce hafta sonunun en güçlü performanslarından birini sergiliyordu. Sıralama turlarında 5. sırayı alan ve sprint yarışının startıyla podyum basamağına tırmanan İtalyan sürücü, Aldeguer'in sebep olduğu temasla yarış dışı kaldı. Hakemler Aldeguer'e çift uzun tur cezası verdi.

Kaza sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Pecco Bagnaia, yaşadığı hayal kırıklığına rağmen olumlu noktalara odaklanmak istediğini vurguladı.

"Ne yazık ki bazen olayları kontrol etmek için ne kadar çabalasanız da, işler istediğiniz gibi gitmez ve bu konuda yapabileceğiniz hiçbir şey yoktur.”

“Gerçekten üzgünüm ancak Katar hafta sonunun olumlu yönlerini almak istiyorum, çünkü çok uzun zamandır hayal kırıklığı yaşıyoruz.”

“Destek mesajları için herkese teşekkür ederim. Ben iyiyim."

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- Motorsport.com Ekibi

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