Ducati, Bagnaia ve Zarco'yu tutacak, takımları belirsiz

Ducati şu ana kadar sadece Jack Miller'ın geleceğini teyit etti ve Avustralyalı sürücü, 2021 yılında fabrika takımına geçiş yapacak.

Geçen hafta Andrea Dovizioso'nun sezon sonunda fabrika takımından ayrılacağı resmen açıklandı. Yeri için Bagnaia, Zarco ve Jorge Lorenzo'nun adı geçiyor.

Ayrıca Dovizioso'nun mevcut takım arkadaşı Danilo Petrucci, önümüzdeki yıl Tech 3 KTM'e geçiş yapacak.

Pramac sürücüsü Bagnaia'nın Ducati ile yeni bir anlaşma imzaladığı biliniyordu ve Sportif Direktör Paolo Ciabatti, Steiermark Grand Prix'si öncesinde resmi açıklamayı yaptı.

Ciabatti ayrıca, Avintia sürücüsü Zarco'nun 2021'de Ducati sürücüsü olarak kalacağını doğruladı. Şimdi her iki sürücünün, hangi takımlar için yarışacağına Eylül ayındaki Misano yarışları öncesinde karar verilecek.

Ciabatti, Motogp.com'a verdiği demeçte, "Önümüzdeki iki yıl için Pecco ile anlaşmaya vardığımız doğru. Pramac ile devam edip etmeyeceği ya da fabrika takımına geçip geçmeyeceği şimdilik belirsiz."

"Johann Zarco ile de devam edeceğiz. Onlarla ilgili kararımızı Misano'dan hemen önce vereceğiz." dedi.

Motorsport.com, Pramac Ducati'nin KTM Moto2 sürücüsü Jorge Martin'in gelecek yıl için Luca Marini ile anlaştığını öğrenmişti.

Ciabatti, Ducati'nin Luca Marini ve Enea Bastianini gibi başka bir Moto2 sürücüsüyle sözleşme imzalayabileceğini düşünüyor.

"Luca ve Enea çok iyi gidiyor. Bu yüzden, gelecek yıl için Ducati'ye katılabilecek başka bir Moto2 sürücüsü ihtimalini de değerlendiriyoruz."

"Sanırım önümüzdeki haftalarda bir karar vereceğiz. Hedefimiz Misano'dan hemen önce bir duyuru yapmak, böylece Ducati'nin 2021 için sürücü kadrosu netleşecek."