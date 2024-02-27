Ducati, Bagnaia ile yeni sözleşme imzalamada aceleci davranmıyor

İtalyan sürücü, 2022 yılında Yamaha'dan Fabio Quartararo'yu yenerek Ducati'nin 15 yıllık şampiyonluk hasretini sona erdirdi ve İtalyan markanın 2007'den bu yana ilk şampiyonluğunu elde etti.

Bagnaia daha sonra sezonun son yarışında Ducati'nin rakibi Pramac Racing'den Jorge Martin ile girdiği mücadeleyi kazandı ve 2023'te şampiyonluk tacını başarıyla korudu.

Sezon sonunda sözleşmesi yenilenecek olan Bagnaia, Ducati'den ayrılma ihtimali düşük olsa da 2025 sürücü pazarının önemli bir parçası.

Bagnaia'nın 2024 Ducati ile baskın olduğu sezon öncesi testlerinin ardından motogp.com'a konuşan takım menajeri Davide Tardozzi, dünya şampiyonu ile yapılan sözleşme görüşmeleri hakkında bilgi verdi.

Tardozzi, "Menajeriyle son detayları görüşüyoruz."

"Acelemiz yok. Pecco şimdiden 2024 şampiyonasına ve Losail'deki ilk yarışın nasıl geçeceğine odaklanmış durumda. Ancak işleri mümkün olan en kısa sürede sonuçlandırmaya çalışıyoruz. Son bir tarih yok."

Davide Tardozzi, Team manager Ducati Team, Francesco Bagnaia, Ducati Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Her iki taraf da birlikte kalmak istiyor, Pecco Ducati'de kalmak istiyor ve biz de onun bizimle kalmasını istiyoruz. Bu yüzden bunun bir zaman meselesi olduğunu düşünüyorum. Bunu mümkün olan en kısa sürede yapmaya çalışacağız ama yine de acele etmeden." dedi.

2024 sezonuna başlayacak olan sadece dört sürücünün sözleşmesi bu yıldan sonra da devam ediyor: KTM'de Brad Binder ve Pedro Acosta ile Honda'da Johann Zarco ve Luca Marini.

Ducati, Enea Bastianini, Jorge Martin, Marco Bezzecchi ve Gresini ile yeni anlaşan Marc Marquez gibi 2025'te fabrika takımı koltuğuna oturmak için mücadele edecek sürücülerden oluşan kalabalık bir kadroya sahip.

Martin 2023'te şampiyonluğu kazanmış olsaydı, otomatik olarak Ducati fabrika takımına terfi edecekti.

Martin'in yerine 2023 için fabrika takımıyla anlaşan Bastianini 2024'te de takımda kalacak ve geçen yıl sakatlıklarla dolu bir sezonun ardından sezon öncesi testlerde formunu yeniden bulmuş görünüyor.

Bagnaia ikinci kez unvanını savunacağı sezon 10 Mart'ta Katar'da başlayacak.