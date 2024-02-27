Ducati, Bagnaia ile yeni sözleşme imzalamada aceleci davranmıyor
Fabrika Ducati takımı, MotoGP dünya şampiyonu Francesco Bagnaia'nın yönetimiyle yeni bir anlaşma üzerinde görüştüğünü ancak imza atmak için "acele etmediğini" söyledi.
Francesco Bagnaia, Ducati Team
Gold and Goose / Motorsport Images
İtalyan sürücü, 2022 yılında Yamaha'dan Fabio Quartararo'yu yenerek Ducati'nin 15 yıllık şampiyonluk hasretini sona erdirdi ve İtalyan markanın 2007'den bu yana ilk şampiyonluğunu elde etti.
Bagnaia daha sonra sezonun son yarışında Ducati'nin rakibi Pramac Racing'den Jorge Martin ile girdiği mücadeleyi kazandı ve 2023'te şampiyonluk tacını başarıyla korudu.
Sezon sonunda sözleşmesi yenilenecek olan Bagnaia, Ducati'den ayrılma ihtimali düşük olsa da 2025 sürücü pazarının önemli bir parçası.
Bagnaia'nın 2024 Ducati ile baskın olduğu sezon öncesi testlerinin ardından motogp.com'a konuşan takım menajeri Davide Tardozzi, dünya şampiyonu ile yapılan sözleşme görüşmeleri hakkında bilgi verdi.
Tardozzi, "Menajeriyle son detayları görüşüyoruz."
"Acelemiz yok. Pecco şimdiden 2024 şampiyonasına ve Losail'deki ilk yarışın nasıl geçeceğine odaklanmış durumda. Ancak işleri mümkün olan en kısa sürede sonuçlandırmaya çalışıyoruz. Son bir tarih yok."
Davide Tardozzi, Team manager Ducati Team, Francesco Bagnaia, Ducati Team
Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images
"Her iki taraf da birlikte kalmak istiyor, Pecco Ducati'de kalmak istiyor ve biz de onun bizimle kalmasını istiyoruz. Bu yüzden bunun bir zaman meselesi olduğunu düşünüyorum. Bunu mümkün olan en kısa sürede yapmaya çalışacağız ama yine de acele etmeden." dedi.
2024 sezonuna başlayacak olan sadece dört sürücünün sözleşmesi bu yıldan sonra da devam ediyor: KTM'de Brad Binder ve Pedro Acosta ile Honda'da Johann Zarco ve Luca Marini.
Ducati, Enea Bastianini, Jorge Martin, Marco Bezzecchi ve Gresini ile yeni anlaşan Marc Marquez gibi 2025'te fabrika takımı koltuğuna oturmak için mücadele edecek sürücülerden oluşan kalabalık bir kadroya sahip.
Martin 2023'te şampiyonluğu kazanmış olsaydı, otomatik olarak Ducati fabrika takımına terfi edecekti.
Martin'in yerine 2023 için fabrika takımıyla anlaşan Bastianini 2024'te de takımda kalacak ve geçen yıl sakatlıklarla dolu bir sezonun ardından sezon öncesi testlerde formunu yeniden bulmuş görünüyor.
Bagnaia ikinci kez unvanını savunacağı sezon 10 Mart'ta Katar'da başlayacak.
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Bagnaia: "Yeni Ducati motosikleti iyi bir potansiyele sahip"
Bagnaia: "Yeni Ducati motosikleti iyi bir potansiyele sahip" Bagnaia: "Yeni Ducati motosikleti iyi bir potansiyele sahip"
Bagnaia, Ducati'nin 2024 MotoGP imtiyaz kısıtlamalarını eleştirdi
Bagnaia, Ducati'nin 2024 MotoGP imtiyaz kısıtlamalarını eleştirdi Bagnaia, Ducati'nin 2024 MotoGP imtiyaz kısıtlamalarını eleştirdi
Marquez, 2025 Ducati fabrika sürücü adaylarından birisi!
Marquez, 2025 Ducati fabrika sürücü adaylarından birisi! Marquez, 2025 Ducati fabrika sürücü adaylarından birisi!
Ducati: "Bastianini, 2022 formunu yeniden keşfetti"
Ducati: "Bastianini, 2022 formunu yeniden keşfetti" Ducati: "Bastianini, 2022 formunu yeniden keşfetti"
MotoGP Sepang testi: Bastianini, Sepang tur rekorunu ele geçirerek günü lider tamamladı
MotoGP Sepang testi: Bastianini, Sepang tur rekorunu ele geçirerek günü lider tamamladı MotoGP Sepang testi: Bastianini, Sepang tur rekorunu ele geçirerek günü lider tamamladı
Dall’Igna: "Martin fabrika Ducati takımına terfi etmeyi hak ediyor"
Dall’Igna: "Martin fabrika Ducati takımına terfi etmeyi hak ediyor" Dall’Igna: "Martin fabrika Ducati takımına terfi etmeyi hak ediyor"
Son Haberler
Marko: "Verstappen'in yanındaki koltuk sanki bir fırlatma koltuğu gibi"
Marko: "Verstappen'in yanındaki koltuk sanki bir fırlatma koltuğu gibi" Marko: "Verstappen'in yanındaki koltuk sanki bir fırlatma koltuğu gibi"
Formula 1, yeniden Hindistan'a gitmek istiyor olabilir
Formula 1, yeniden Hindistan'a gitmek istiyor olabilir Formula 1, yeniden Hindistan'a gitmek istiyor olabilir
Horner soruşturması tamamlandı, açıklama yakında
Horner soruşturması tamamlandı, açıklama yakında Horner soruşturması tamamlandı, açıklama yakında
Wolff: "Red Bull'un kopyaladığı motor kapağı başarının tek anahtarı olamaz"
Wolff: "Red Bull'un kopyaladığı motor kapağı başarının tek anahtarı olamaz" Wolff: "Red Bull'un kopyaladığı motor kapağı başarının tek anahtarı olamaz"
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar