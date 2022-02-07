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Ducati, Bagnaia ile yeni MotoGP anlaşmasına yakın!

Motorsport.com, Ducati'nin, Francesco Bagnaia ile İtalyan sürücüyü 2024'ün sonuna kadar takımda tutacak yeni anlaşma konusunda yaptığı görüşmelerde sona geldiğini öğrendi.

Ducati, Bagnaia ile yeni MotoGP anlaşmasına yakın!
Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
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Bagnaia, MotoGP kariyerinin tamamında Ducati sürücüsüydü ve ilk önce Pramac ile seride yer almaya başlarken, 2020 yılını da yine takımla geçirdi. Andrea Dovizioso ile yolların ayrılmasıyla ana takıma geçen Bagnaia, geçen yıl etkileyici bir performans ortaya koydu.

İtalyan sürücü, beklenenin aksine özellikle yıl sonunda pistteki en hızlı isimdi ve toplamda dört zafer elde etmeyi başardı. Elde ettiği güçlü sonuçlarla yılı Fabio Quartararo'nun gerisinde ikinci bitirdi.

Ducati'nin 2022 motosikleti üzerinde yaptığı çalışmalar ve Bagnaia'nın gelişimi göz önüne alındığında, genç sürücüyü 2022'nin favorisi olarak gören pek çok isim var.

Motorsport.com, Ducati'nin Bagnaia ile iki yıllık yeni bir kontrat imzalamak istediğini ve bunu 6 Mart'ta yapılacak 2022 sezonunun ilk yarışından önce tamamlamayı umduğunu öğrendi.

Ducati sportif direktörü Paolo Ciabatti, Motorsport.com'a verdiği demeçte, "Şu anda Pecco ile yeni kontrat imzalamaya çok yakınız."

"Büyük bir sürpriz olmadığı takdirde tamamlanacak." dedi.

Bagnaia, geçen yılki kontratı gereği 800 bin euro maaş ve yaklaşık 800 bin euro da performans bonusu kazanmıştı. Yeni kontratıyla maaşında önemli bir artışa gidilmesi bekleniyor.

Motorsport.com ayrıca, Ducati'nin 2023'te Bagnaia'nın takım arkadaşının kim olacağına karar vermek için acele etmediğini de öğrendi.

Bagnaia'nın mevcut takım arkadaşı Jack Miller'ın kontratı 2022 sonunda bitiyor.

Avustralyalı sürücüye ek olarak, 2021'deki ilk yılında bir galibiyet alan Jorge Martin ve 2021'deki çaylak sezonunda, iki yıllık bir Ducati ile çifte podyum alan Gresini sürücüsü Enea Bastianini de ikinci fabrika koltuğu için çekişiyor.

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