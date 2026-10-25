MotoGP Avustralya GP

Ducati, Avustralya GP iptal kararına destek verdi: “Güvenlik her şeyden önce gelir”

Avustralya GP'sinin iptal edilmesiyle Marquez'in puan farkını açma fırsatını kaçırmasına rağmen Ducati patronu Davide Tardozzi, alınan kararın en güvenli adım olduğunu vurguladı.

Neşe Akkoyun

Yayın tarihi: 25 Eki 2026 14:50

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Davide Tardozzi, Lenovo Ducati

Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images

Phillip Island’daki elverişsiz hava koşulları ve tıbbi helikopterin görüş mesafesi yetersizliği nedeniyle kalkamaması, MotoGP ana yarışının iptal edilmesine yol açmıştı. Yarışın iptali, cumartesi günkü sprint yarışında bileğini kıran Jorge Martin’in yokluğunda piste çıkmaya hazırlanan şampiyona lideri Marc Marquez için büyük bir avantajın kaçması anlamına geliyor.

Kararın ardından değerlendirmelerde bulunan Ducati patronu Davide Tardozzi, geçmişte bu pistte çok daha kötü şartlarda yarıştıklarını kabul etse de organizatörlerin aldığı kararı tamamen desteklediğini belirtti.

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Marquez'in "pist şartları elverişliydi" yönündeki açıklamalarını doğrulayan Tardozzi, şampiyona mücadelesi ve alınan güvenlik kararı hakkında şu ifadeleri kullandı: "Pist koşulları açısından bakarsak, geçmişte bundan çok daha kötü şartlarda yarıştığımız zamanlar oldu ancak günün sonunda güvenlik her şeyden önce gelir.”

Marc Marquez, Ducati Team

Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images

“Bu nedenle, mevcut kötü koşullar altında yarış yönetiminin alabileceği en güvenli kararı aldığını düşünüyorum.”

“Jorge'nin yokluğunda puan farkını ciddi şekilde açmak için önümüzde devasa bir fırsat olduğu doğruydu. Ancak ne olursa olsun sürücülerin güvenliğini düşünmek zorundayız, eğer tıbbi helikopter kalkış yapamıyorsa yarış başlatılamaz.”

“Sonuçta bu bir yarış, böyle şeyler yaşanabilir. Biz şimdiden Malezya'ya odaklanmış durumdayız.”

"Ne yazık ki Jorge cumartesi günü bir hata yaptı ancak üç Ducati'nin sprint podyumunu kazanması bizi çok mutlu etti. Bu durum hâlâ üst seviyede rekabet edebildiğimizi gösteriyor.”

Alex Marquez, Gresini Racing, Marc Marquez, Ducati

Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images

“Yine de kalan dört yarışın en az iki ya da üçünde rakiplerimizin bizden daha güçlü olacağını biliyoruz. Cumartesi günkü performans, Marc'ın yarışı ne kadar doğru ve olgun bir şekilde yönettiğinin en net kanıtıydı."

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- Motorsport.com Ekibi

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