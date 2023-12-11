Ducati; Aprilia ve KTM'nin 2024 MotoGP için imtiyaz almasını tuhaf buldu

MotoGP, Valencia Grand Prix finalinin ardından Pazartesi günü yaptığı açıklamada 2024 yılı için getirilen yeni imtiyazlar sisteminin çerçevesini tamamladığını duyurdu.

Bu sistemin başlıca amacı, zor durumdaki Japon üreticilere test için daha fazla lastik, sezon içi sınırsız test ve ücretsiz motor geliştirme gibi ekstra avantajlar sağlayarak tekrar ön sıralara yükselmelerine yardımcı olmak.



Kısıtlamalardan en çok etkilenecek olan Ducati olurken, dünya şampiyonunun lastikleri ve testleri sınırlandırıldı ve wildcard (özel izinle yarış) kullanması yasaklandı.



Bununla birlikte, imtiyazlar için yeni sıralama sistemi kapsamında, KTM ve Aprilia test etmek için daha fazla lastik ve wildcard kazandı.



Aprilia 2023'te iki grand prix kazanırken, KTM iki sprint galibiyeti ve altı podyum elde etti. Honda da bir grand prix kazandı, ancak üreticiler tablosunda Ducati'nin 515 puan gerisinde son sırada yer aldı.

Fotoğraf: KTM Images Brad Binder, Red Bull KTM Fabrika Yarışı

Yeni imtiyazlar hakkında konuşan Ducati'nin takım patronu Gigi Dall'Igna,"İmtiyaz sistemini destekliyorum, çünkü şov ve şampiyona için bazı zorluklar yaşayan diğer üreticilere kendilerini geliştirmeleri için imkanlar vermenin önemli olduğunu düşünüyorum."



"Bu yüzden Japonlara daha hızlı toparlanmaları için bazı şanslar verdiğimiz için gerçekten mutluyum."



"Dürüst olmak gerekirse, Aprilia ve KTM'ye de bize kıyasla avantaj sağlıyoruz, çünkü sezon boyunca motosikleti geliştirmek için daha az lastiğimiz olacak, wildcard yapma imkanımız olmayacak."



"Onlar [Aprilia ve KTM] bu sezon bazı yarışlar kazandılar, tüm sezon boyunca yarış kazanmak için mücadele ediyorlar. Dolayısıyla bu bana oldukça garip geliyor." dedi.



Dall'Igna, başlangıçta Ducati'nin daha sert kısıtlamalara sahip olmasını isteyen KTM ve Aprilia'nın imtiyaz elde etmesini engellemeye çalıştığını, ancak Japon üreticileri desteklemek için bir "uzlaşmaya" varılması gerektiğini de sözlerine ekledi.



Dall'Igna, "Oybirliğiyle karar verildi ama biz buradayız, şovun bir parçasıyız ve Japonları desteklemenin KTM ve Aprilia'ya verilen imtiyazları engellemekten daha önemli olduğunu düşünüyoruz."



"Sonuçta şov için buradayız ve şov gerçekten iyi olursa herkes için daha iyi olacağını düşünüyorum."



"KTM ve Aprilia'ya verilen imtiyazları engellemeye çalıştım çünkü sonuçta bu onlara da verilen bir imtiyaz. Ama biliyorsunuz, sonunda bir uzlaşmaya varmak zorundayız." dedi.



2014 yılında uygulamaya konulan eski sonuçlara dayalı imtiyaz sistemi kapsamında Ducati, KTM ve Aprilia yarış kazanan motosikletler üretmek için kâr elde edebiliyordu.



Yamaha ve Honda eski sistem kapsamında hiçbir zaman imtiyazlı üretici olmaya uygun değildi ve Aprilia'nın elde ettiği iyileştirilmiş sonuçlarla kendisini bu statüden çıkarmasının ardından 2022 sonunda bu durum sona erdi.