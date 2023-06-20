Ducati, Almanya'da 20 yıldır görülmeyen bir başarıya imza attı!

2023 sezonuna MotoGP tarihinin belki de en dominant motosikletiyle giren Ducati, bu sezon yapılan yedi ana yarışta altı, yedi sprint yarışında beş galibiyet elde etmeyi başardı.

Şampiyonluğun en büyük favorisi konumundaki Ducati için en büyük soru, kimin şampiyon olacağı; nitekim hem Marco Bezzecchi, hem Jorge Martin, hem de son şampiyon Francesco Bagnaia'nın epey formda olduğunu görüyoruz.

Ducati'nin tüm bu dominantlığını geçmiş senelerde zorlandığı Sachsenring'de taçlandırdığını söyleyebiliriz, nitekim ilk dokuzda tam sekiz Ducati yer aldı, araya girebilen tek isim, altıncı sıradaki KTM sürücüsü Jack Miller oldu -ki o da eski bir Ducati sürücüsü!

Dahası, ilk beş sıranın tamamında Ducati sürücülerinin yer almasıydı; bu, yirmi senedir hiçbir üreticinin imza atamadığı bir başarı!

En son bir üreticinin ilk beşi tamamen kapattığını görmek için 2003 Brezilya GP'sine kadar gitmemiz gerek: o dönemin dominant gücü Honda, üçüncü şampiyonluğuna koşan Valentino Rossi ile galibiyete ulaşmış, Sete Gibernau ve Makoto Tamada ile podyumu tamamlamıştı.

Max Biaggi'nin dördüncülüğü, Nicky Hayden'in beşinciliğiyse Honda'ya ilk beşin tamamını kapatmak gibi bir başarı getirmişti.