Ducati, 2025 MotoGP koltuğuyla ilgili kararını Mugello'da vermeyecek
Ducati, 2025 yılında Francesco Bagnaia'nın yanında kimin yarışacağına Mugello'da karar vermeyecek.
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
Son birkaç haftadır Ducati yönetimi, Mugello yarışına kadar Bagnaia'nın 2025'teki takım arkadaşına karar vermek istediğini söylüyordu.
Şu anda seçimin şampiyona lideri Jorge Martin ile Marc Marquez arasında olacağı görülüyor.
Yakın zamanda bir karar verilmesi beklenirken, nihai kararın Mugello'da açıklanması beklenmiyor.
Bir Ducati temsilcisi, “Hiçbir zaman sürücü kararını Mugello'da açıklayacağımızı söylemedik."
“Her zaman söylediğimiz şey, Mugello'dan itibaren kararın ne olduğunu ana hatlarıyla açıklamaya başlayacağımızdı.” dedi.
Ducati'nin genel müdürü Gigi Dall'Igna da şunları söyledi: “Karar yakında verilecek, ancak sözleşmeler her zaman karmaşıktır ve müzakereler beklenenden daha uzun sürebilir."
“Fikri uygulamak, gerçeğe dönüştürmek ve bunu kamuoyuna duyurmak için zaman gerekiyor."
Luigi Dall'igna, Ducati Team
Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images
Ducati'nin sportif direktörü Mauro Grassilli ise İtalyan televizyonuna yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Karar süreci, şampiyonanın başındaki kadar zor."
“Şimdiden bazı önemli temeller atmaya başladık ve doğru yoldayız. Ancak Mugello'da bir açıklama yapılmayacak.”
Pramac takım patronu Gino Borsoi'ye göre İtalya GP'sinde nihai kararın verilmesi, tüm taraflar için iyi olabilir.
Jorge Martin, Pramac Racing
Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Martin: "Ducati'ye daha fazla gösterebileceğim bir şey yok"
Martin'in 2024 MotoGP formu, sözleşme görüşmelerinde ona "biraz güç" veriyor
MotoGP şampiyona lideri Martin'in, ilginç kazası için diyecek bir şeyi yok
Bagnaia: "Sprint yarışlarında puan kaybetmekten yoruldum"
Bagnaia, Barselona'daki sprint kazasıyla nasıl büyük bir fırsatı daha kaybetti?
Bagnaia: "Marquez'i takım arkadaşı olarak istemediğim iddiaları saçmalık"
Son Haberler
Le Mans 24 Saat'in startını Zidane verecek
2025'in ardından yedi pistin F1'le olan anlaşması istiyor
Marko: "Korelasyon sorunu yaşıyoruz"
Sainz: "Takdir edildiğim uzun vadeli bir proje istiyorum"
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar