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MotoGP İtalya GP

Ducati, 2025 MotoGP koltuğuyla ilgili kararını Mugello'da vermeyecek

Ducati, 2025 yılında Francesco Bagnaia'nın yanında kimin yarışacağına Mugello'da karar vermeyecek.

Ezel Tan
Jorge Martin, Pramac Racing

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Son birkaç haftadır Ducati yönetimi, Mugello yarışına kadar Bagnaia'nın 2025'teki takım arkadaşına karar vermek istediğini söylüyordu.

Şu anda seçimin şampiyona lideri Jorge Martin ile Marc Marquez arasında olacağı görülüyor.

Yakın zamanda bir karar verilmesi beklenirken, nihai kararın Mugello'da açıklanması beklenmiyor.

Bir Ducati temsilcisi, “Hiçbir zaman sürücü kararını Mugello'da açıklayacağımızı söylemedik."

“Her zaman söylediğimiz şey, Mugello'dan itibaren kararın ne olduğunu ana hatlarıyla açıklamaya başlayacağımızdı.” dedi.

Ducati'nin genel müdürü Gigi Dall'Igna da şunları söyledi: “Karar yakında verilecek, ancak sözleşmeler her zaman karmaşıktır ve müzakereler beklenenden daha uzun sürebilir."

“Fikri uygulamak, gerçeğe dönüştürmek ve bunu kamuoyuna duyurmak için zaman gerekiyor."

Luigi Dall'igna, Ducati Team

Luigi Dall'igna, Ducati Team

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Ducati'nin sportif direktörü Mauro Grassilli ise İtalyan televizyonuna yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Karar süreci, şampiyonanın başındaki kadar zor."

“Şimdiden bazı önemli temeller atmaya başladık ve doğru yoldayız. Ancak Mugello'da bir açıklama yapılmayacak.”

Pramac takım patronu Gino Borsoi'ye göre İtalya GP'sinde nihai kararın verilmesi, tüm taraflar için iyi olabilir.

Jorge Martin, Pramac Racing

Jorge Martin, Pramac Racing

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

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