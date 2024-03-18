Ducati, 2025 için Aldeguer ile anlaştığını duyurdu ancak nerede yarışacağını açıklamadı

İlk olarak geçen ay Motorsport.com tarafından bildirilen Ducati, Aldeguer ile gelecek yıldan itibaren fabrika motosikletlerini kullanmak üzere anlaşmaya vardı.

Bununla birlikte, Pramac ile olması beklenirken, Ducati'den yapılan resmi açıklamada 18 yaşındaki sporcunun hangi takımda yer alacağı açıkça belirtilmedi.

Aldeguer son birkaç yıldır padoktaki en iyi adaylardan biriydi ve geçen sezon Moto2'de Speed Up ile şampiyonada beş yarış kazandıktan sonra 2025'te MotoGP'ye geçmesi bekleniyordu.

Honda da dahil olmak üzere 2024 için birkaç MotoGP takımıyla ilişkilendirildi, ancak sözleşmesinin geri kalanını görmek için Speed Up ile Moto2'de kalmayı seçti.

Motorsport.com, Aldeguer'in Ducati'yle imzaladığı ve en az 2028'e kadar uzatma opsiyonu bulunan iki yıllık sözleşmenin, MotoGP'deki ilk yarışında yaklaşık 300.000 euroluk bir taban maaş getirdiğini belirtiyor.

Ducati genel müdürü Gigi Dall'Igna bu konuda, "Fermin'e Ducati ailesine hoş geldin demek istiyorum ve onu Desmosedici GP'de görmek için sabırsızlanıyoruz."

"Bu anlaşmadan dolayı çok mutluyum çünkü Aldeguer yeni nesil dünya şampiyonasının en güçlü sürücülerinden biri."

Fermin Aldeguer, SpeedUp Racing Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

"Son yıllarda onun gelişimini takip ettik ve geçen sezon inanılmaz bir hız gösterdi."

"Harika bir potansiyele ve iyi işler yapabilecek özelliklere sahip çok genç bir adam ve büyümesi için ona tüm teknik desteği vereceğiz." dedi.

Aldeguer'in imzası aynı zamanda Pramac takım patronu Gino Borsoi'nin Motorsport.com'a 2023 ikincisi Jorge Martin'in 'takımdaki zamanının sona ermekte olduğunu hissettiğini' söylemesinden bir hafta sonra geldi.

Martin'in Pramac ile olan sözleşmesi bu sezon sonunda bitiyor ve İspanyol sürücü bir fabrika takımına geçme arzusunu gizlemiyor.

Martin, 2023 şampiyonluğunu kazanmış olsaydı, otomatik olarak Francesco Bagnaia ile birlikte fabrika Ducati takımına terfi edecekti.

Aldeguer'in imzası, çifte dünya şampiyonu Bagnaia ile 2026 sonuna kadar yeni şartlar üzerinde anlaşmaya varmasının ardından, Ducati'nin son iki hafta içinde bir sürücüyle imzaladığı ikinci sözleşme oldu.

Bagnaia ve Aldeguer'in yanı sıra sadece Honda'dan Luca Marini ve LCR'dan Johann Zarco ile KTM'den Brad Binder'in bu sezonun ötesinde kesin anlaşmaları bulunuyor.