Ducati, 2024 MotoGP sezonunda büyük kısıtlamalara maruz kalacak!

MotoGP sportif direktörü Carlos Ezpeleta, Cuma günü Sepang'da -seride yer alan- beş üreticiye, Japon üreticilerin bu yıl Avrupalı markalara karşı kaybettikleri yeri telafi etmelerini sağlamak amacıyla tasarlanan kuralların ilk taslağını açıkladı.

Honda ve Yamaha şu anda üreticiler şampiyonasında son sıralarda yer alırken, Honda sadece bir yarış kazandı ve zor geçen sezonun ortasında Marc Marquez'i Ducati'ye kaptırdı. Yamaha'nın ise bu yıl şimdiye kadar sadece üç podyumu bulunuyor.

Üreticiden bir kaynağın Motorsport.com'a belirttiğine göre, 2024 sezonundan itibaren uygulanacak olan imtiyazların bu ilk versiyonu Ducati için "kabul edilebilir" olacak.

Bu imtiyazlar lastikler, testler ve motorlar gibi bazı sınırlamaları ve ayrıca özel davetle herhangi bir sürücüyü piste çıkaramamalarını içeriyor.

Fakat KTM ya da Aprilia, daha fazlasını talep ettikleri için önlemleri kabul etmeye istekli değil. Daha fazlasını da Ducati kabul etmiyor.

Honda, "İmtiyazlar konusunun ilerlemesi zor olacak çünkü buna karşı olan iki üretici var" dedi.

Şampiyona tarafından tasarlanan sistem, şu anda Ducati'nin lider olduğu üreticiler şampiyonasındaki puan sistemine dayanıyor. Mantıken daha fazla puan, daha büyük kesintiler anlamına geliyor.

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Marquez, Repsol Honda Team

Bu yeni imtiyaz sisteminin merkezi lastikler olacak. Halihazırda her sürücünün hem yarış hem de test için sezon başına 200 adet lastik alma hakkı bulunuyor.

Yeni sistemde, şampiyonada geride olanlar daha fazla lastik, önde olanlar ise daha az lastik alacak. Buna göre Yamaha ve Honda 230, Ducati ise 170 lastik alacak. KTM ve Aprilia ise ortalarda bir yerde olacak.

Test sürücülerini veya başka isimleri piste çıkarma fırsatı veren özel davet sistemi ise değişecek. Buna göre Yamaha ve Honda sezon başında daha fazla davet hakkına sahip olacak, Ducati ise özel davetle kimseyi piste çıkaramayacak.

Özel test günlerinin sayısı değişmeyecek olsa da, mevcut lastik sayısındaki azalma test günlerinin sayısını kısıtlayacak ve en fazla puana sahip üreticilerin test günü sayısını azaltacak.

Ducati bu koşulları kabul etmeye istekli olsa da, Avrupalı rakipleri daha büyük bir değişiklik istiyor. Özellikle lastik sayısının yılda 140 olmasını istiyorlar, ki bu -KTM ve Aprilia sezon başına 200 lastiğe sahip olacaksa- İtalyan üreticinin kabul etmeye istekli olmadığı bir sayı.

Önerilen noktalardan bir diğeri de her sürücünün sezon başına sahip olacağı motor sayısı; şu anda bu sayı yedi fakat daha az puana sahip üreticiler daha fazlasına sahip olabilecek. Kesin sayı henüz belirlenmedi.

Carlos Ezpeleta, muhalefete rağmen hem Yamaha hem de Honda'nın 2024'te Avrupalı üreticilerle aradaki farkı kapatmak için çalışmaya başlayabilmeleri amacıyla, önümüzdeki hafta sonu Katar ve 26 Kasım'da Valencia'da yapılacak yarışlar arasında bu kararları resmi olarak duyurmayı umuyor.

MotoGP'de daha önce de zor durumdaki üreticilere yardımcı olmak için imtiyaz sistemi uygulanmış, Ducati, Suzuki, Aprilia ve KTM bu sistemden faydalanarak öne çıkmıştı.

Geçen yıl itibariyle bu imtiyaz sürecinden faydalanan hiçbir üretici kalmadı çünkü hepsi performansını çoktan arttırdı.