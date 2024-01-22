Ducati, 2024 MotoGP motosikletini ve renk düzenini tanıttı

2023 sezonu Ducati için MotoGP'de son derece baskın bir yıl oldu. Ducati üreticiler şampiyonluğuna giden yolda 20 grand prix zaferinin 17'sini kazanarak rekor kırdı.

Ducati'nin 15 yıllık şampiyonluk özlemini 2022'de sona erdiren Bagnaia, sezonun son yarışına kadar süren mücadelenin ardından Pramac'tan Jorge Martin'i yenerek arka arkaya ikinci sürücüler şampiyonluğunu elde etti.

İtalya'daki lansman etkinliğinde Ducati, geçen yıla benzer bir renk düzenini tanıttı ancak artık sürücü numaralarının olduğu bölüm kırmızı oldu.

Ducati, 2024'te Bagnaia'nın yanında Enea Bastianini ile yarışmayı sürdürecek.

Bastianini, fabrika Ducati takımındaki ilk sezonunda sakatlıklarla boğuştu ve İtalyan sürücünün koltuğu sezonun ilerleyen dönemlerinde tehlikeye girdi.

Pramac Ducati'de yarışan Martin şampiyonluğu kazanmış olsaydı, sözleşmesindeki bir madde devreye girecek ve Bastianini'nin yerine doğrudan fabrika takımına terfi edecekti.

Yaşadığı sıkıntılara rağmen Bastianini 2023'te Malezya GP'yi domine ederek bir grand prix zaferi elde etti ve Ducati'nin sezondaki 17 galibiyet sayısına katkıda bulundu.

Ducati kış boyunca şirket içinde bir değişikliğe gitti ve eski sportif direktör Paolo Ciabatti, 2024'te İtalyan markanın off-road programını yönetmek üzere kenara çekildi.

Fotoğraf tarafından: Ducati Corse Francesco Bagnaia, Ducati Takımı, Enea Bastianini, Ducati Takımı

Ducati Corse'nin MotoGP'deki sportif direktörlük görevini, daha önce sportif, pazarlama ve iletişim direktörü olarak görev yapan Mauro Grassilli üstlendi.

Fabrika Ducati takımı, 2024'te şu ana kadar gelecek sezon için yarışacağı görünümü açıklayan ikinci takım oldu.

Cumartesi günü Gresini Racing, 2023 sezonunun sonunda Honda'dan ayrılmayı tercih eden Marc Marquez'in Ducati sürücüsü olarak ilk kez yarışacağı 2024 yılı için renklerini tanıtmıştı.

Ducati bu sezon bir kez daha fabrika takımıyla birlikte Pramac Racing, Gresini ve VR46 takımlarına motosiklet tedarik edecek. Böylece gridde 8 Ducati motosikleti olacak.

İtalyan marka ayrıca yeni sezona, bu yıl için getirilen imtiyaz kuralları nedeniyle bazı yeni kısıtlamalarla girecek.

Sonuç olarak, Ducati'nin 2024'te herhangi bir wildcard (özel izinle yarış) girişine izin verilmeyecek; yalnızca 170 test lastiğine sahip olacak; testler yalnızca üç GP pistinde özel sürüşlerle sınırlı olacak; sürücü başına maksimum sekiz motor ve motor geliştirmenin dondurulmasının yanı sıra yalnızca bir aerodinamik kaporta güncellemesine izin verilecek.

Ducati, zor durumdaki Japon üreticilerin gelişmesine yardımcı olmak için imtiyaz kısıtlamalarını kabul etmeyi kabul etti, ancak yeni çerçevenin doğrudan rakipleri Aprilia ve KTM'ye de bazı avantajlar sağlamasından memnun değildi.