Ducati, 2023 sezonu için motosiklet dağılımını kesinleştirdi

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İtalyan üretici gelecek sezon griddeki dört takıma -fabrika takımı, Pramac, Gresini ve VR46- motosiklet tedarik edecek ve 2016'dan bu yana ilk kez en çok motosiklete sahip takım unvanını ele geçirecek.

2022 gridinde tam üç ayrı Ducati spesifikasyonu mevcut.

Fabrika sürücüleri Francesco Bagnaia ve Jack Miller, 2021 motosikleti ve 2022 motosikletinin hibrit versiyonunu kullanmaktalar.

Pramac sürücüleri Jorge Martin ve Johann Zarco 2022 motosikletini kullanırken, Gresini sürücüleri Enea Bastianini ve Fabio Di Giannantonio 2021 motosikleti kullanmaktalar -bu motosikletle 3 galibiyet ve 2 pole pozisyonu elde ettiler.

VR46 takımında ise Luca Marini'de 2022 motosikleti, Marco Bezzechi'de ise 2021 motosikleti bulunmakta.

Fabio Di Giannantonio, Gresini Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Aragon öncesi VR46 ve Gresini sürücülerinin gelecek sezon kullanacağı motosikletler henüz belli değildi, ancak Perşembe gecesi gerçekleştirilen bir toplantının ardından tartışmalar da son buldu.

Fabrika takımında Bagnaia ve yeni takım arkadaşı Bastianini 2023 motosikletine geçiş yapacaklar -Pramac sürücüleri Martin ve Zarco da aynı şekilde.

Gresini'de hem Di Giannantonio, hem de gelecek sezon takıma katılacak Alex Marquez 2022 motosikleti kullanacaklar. VR46 da aynı şekilde hem Marini'nin hem Bezzecchi'nin 2022 motosikletini kullanmasını tercih etti.

Son dönemde uydu takımlarıyla epey başarı yakalayan Ducati'nin bu formunun devam edip etmeyeceğini göreceğiz.