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Ducati, 2023 MotoGP motosikletini tanıttı, Bagnaia #1 ile yarışacak!

Ducati, pazartesi günü itibariyle 2023 MotoGP motosikletinin örtüsünü kaldırırken, Francesco Bagnaia'nın #1 ile yarışacağı duyuruldu.

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Ducati, 2023 MotoGP motosikletini tanıttı, Bagnaia #1 ile yarışacak!
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Bagnaia, geçen sezon Fabio Quatraro ile giriştiği şampiyonluk savaşını kazanmış ve Ducati'ye 2007'den bu yana ilk şampiyonluğunu getirmişti.

Valentino Rossi tarafından desteklenen İtalyan sürücü, 91 puanlık büyük bir farkı kapattı ve sezonun özellikle ikinci yarısındaki performansıyla büyük dikkat çekti.

2021'de Ducati fabrika takımına katılan Bagnaia, İtalyan üreticiyle 2024 sonuna kadar yeni anlaşma imzaladı.

Bu yıl Bagnaia'nın yanında, geçen sezon Gresini ile güçlü bir yılı geride bırakan bir diğer İtalyan sürücü Enea Bastianini olacak.

Pazartesi sabah İtalya'da düzenlenen lansmanla Ducati, bu sezon kullanacağı renk düzenini tanıtırken, Bagnaia'nın bu yıl #63 yerine #1 ile yarışacağı kesinleşmiş oldu.

Francesco Bagnaia, Ducati Team
Francesco Bagnaia, Ducati Team
1/5

Fotoğraf: Ducati Corse

Francesco Bagnaia, Ducati Team
Francesco Bagnaia, Ducati Team
2/5

Fotoğraf: Ducati Corse

Francesco Bagnaia, Ducati Team
Francesco Bagnaia, Ducati Team
3/5

Fotoğraf: Ducati Corse

Francesco Bagnaia, Ducati Team
Francesco Bagnaia, Ducati Team
4/5

Fotoğraf: Ducati Corse

Francesco Bagnaia, Ducati Team
Francesco Bagnaia, Ducati Team
5/5

Fotoğraf: Ducati Corse

Bagnaia, 2012 Casey Stoner'dan bu yana gridde #1 ile yarışan ilk MotoGP sürücüsü olacak.

Ducati, 2023 sezonu için renk düzenini koruma kararı alırken, temel olarak kırmızı/siyah ağırlıklı bir renk düzeni seçti.

Fakat artık takımın yeni bir sponsoru var: Monster Energy. Şirket normalde Suzuki ile çalışıyordu ancak Japon üretici yeni sezonda gridde yer almayacak. Bundan ötürü de Ducati ile çalışma kararı aldılar.

Bu, Bastianini için önemli bir değişiklik olacak çünkü daha önce bir başka enerji içeceği şirketi Red Bull ile çalışıyordu.

Enea Bastianini, Ducati Team
Enea Bastianini, Ducati Team
1/10

Fotoğraf: Ducati Corse

Enea Bastianini, Ducati Team
Enea Bastianini, Ducati Team
2/10

Fotoğraf: Ducati Corse

Enea Bastianini, Ducati Team
Enea Bastianini, Ducati Team
3/10

Fotoğraf: Ducati Corse

Ducati Desmosedici GP23
Ducati Desmosedici GP23
4/10

Fotoğraf: Ducati Corse

Ducati Desmosedici GP23
Ducati Desmosedici GP23
5/10

Fotoğraf: Ducati Corse

Ducati Desmosedici GP23
Ducati Desmosedici GP23
6/10

Fotoğraf: Ducati Corse

Ducati Desmosedici GP23
Ducati Desmosedici GP23
7/10

Fotoğraf: Ducati Corse

Ducati Desmosedici GP23
Ducati Desmosedici GP23
8/10

Fotoğraf: Ducati Corse

Ducati Desmosedici GP23
Ducati Desmosedici GP23
9/10

Fotoğraf: Ducati Corse

Ducati Desmosedici GP23
Ducati Desmosedici GP23
10/10

Fotoğraf: Ducati Corse

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