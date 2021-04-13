Ducati, 2022 sezonu için 6 MotoGP motosikletini de korumak istiyor

İtalyan üretici, fabrika takımı dışında 2 takıma daha motosiklet sağlayan tek takım durumunda. Uzun süredir İtalyan üretici ile çalışan Pramac, fabrika takımından tam destek alıyor. Böylece Pramac Ducati ikilisi Johann Zarco ve Jorge Martin; fabrika ekibi ikilisi Jack Miller-Francesco Bagnaia ile birebir aynı motoru kullanıyor. Ducati, buna ek olarak Avintia’ya da motor sağlıyor.

Motorsport.com’un İspanya edisyonuna konuşan takımın sportif direktörü Paolo Ciabatti, takımın 2021 ve sonrasında da 6 motosiklet ile yarışmak istediğini belirtti: ‘’Gelecek senelerde de 6 motosikletle yarışmak istiyoruz. Bu ikinci bir takımla anlaşarak olabilir. Bu fazlasıyla rahat olduğumuz bir sistem ayrıca böylelikle MotoGP’de olmayı hak ettiğini düşündüğümüz pilotları da spora sokmamız kolaylaşıyor.’’

Paolo Paolo Ciabatti, Ducati Corse Sporting Director Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Ducati’nin bu isteğini etkileyecek pek çok sebep var. 2022'de MotoGP, üreticiler ve bağımsız ekipler arasındaki beş yıllık yeni sözleşme yürürlüğe girecek.

Ducati'nin bu sezon sonunda mevcut müşteri takımlarından birini kaybedeceği açık. Avintia yeni bir sözleşme imzalamama kararı aldı ve bu yüzden MotoGP'den ayrılıyorlar. Takım, Valentino Rossi'nin VR46 ekibine dönüşebilir.

Gresini, MotoGP ile 2021 sonrası için anlaşan ilk takım ve yeni sezonda Aprilia’nın müşteri takımı olmayı bırakacak. Motosport.com şu anda Ducati ile çalışma konusundaki en büyük adayın Gresini olduğunu öğrendi.

Ducati’nin 6 motosikletle yarışıp yarışamayacağı Suzuki ve Aprilia’nın müşteri takımları ile neler yapacağına da bağlı. Bu iki marka da şu an 4 motosikletle yarışmakta fakat ikisi de gelecek sezon bir müşteri takımla daha anlaşmak istediğini belirtti.

Start action, Francesco Bagnaia, Ducati Team leads Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Gridde şu an 22 motosiklet var ve en fazla 24'e çıkabilir. Eğer spora gelecek yeni bir marka Suzuki veya Aprilia anlaşırsa ve başka bir ekip fabrika takımını değiştirmek istemezse Ducati’nin 6 motosikletle yarışma planları da bozulmuş olacak.

Yamaha takım patronu Lin Jarvis, geçtiğimiz aylarda müşteri takımlarla görüşmelerinin ağırlıklı olarak Petronas SRT ile olacağını ve (Petronas SRT ile olan sözleşmeleri bu sezon bitiyor) görüşmelerin gelecek aylarda başlayacağını söylemişti.

SRT takım patronu Razlan Razali bir fabrika takımı ile anlaşabileceklerini dile getirirken kararın büyük ölçüde Petronas tarafından verileceğini eklemişti.

Tech3 büyük olasılıkla önümüzdeki birkaç yıl boyunca KTM ile ilişkisine devam edecek.