Ducati, 2022 MotoGP sezonunda yarışacağı renk düzenini tanıttı

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2021 MotoGP sezonunda fabrika sürücüleri Francesco Bagnaia (4) ve Jack Miller (2) toplam altı galibiyet alırken, Pramac'la mücadele eden Jorge Martin de bir galibiyet almayı başarmıştı.

Bu yedi zaferle birlikte Ducati, sezonun en çok yarış kazanan üreticisi oldu ve sezonu üreticiler şampiyonasında ilk sırada bitirdi.

Takımlar şampiyonasında Ducati fabrika ekibi şampiyon olurken, Bagnaia sezonu Fabio Quartararo'nun gerisinde ikinci tamamladı.

Bu yıl hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Ducati, yeni motosikletini normalde geçen hafta tanıtacaktı fakat Miller'ın COVID-19'a yakalanması ve Avustralya'da kalması nedeniyle bunu ertelediler.

Takım lansmanı etkinliği 7 Şubat Pazartesi günü yapılacak. Bununla beraber İtalyan ekip, pazartesi sabahı yayınladığı bir tanıtım videosu ile, yeni motosikletin renk düzenini erkenden tanıtmış oldu.

Görüntülerde, Ducati'nin temelde geçen yılla oldukça benzer bir renk düzeni tercih ettiği görülebiliyor. Daha koyu bir kırmızı renk tercih edilirken, motosikletin üzerindeki Audi Sport logosu kaldırıldı.

Ayrıca lansman motosikleti hâlâ eski aerodinamik pakete sahip.

Ducati testi sürücüsü Michele Pirro, yeni motosikleti ilk kez shakedown kapsamında bugün piste çıkardı. Bu hafta ayrıca 2022 sezonunun ilk sezon öncesi testi de yine burada yapılacak.

MotoGP, geçen yıl sezon öncesi testlerini Malezya'da yapmak istese de, COVID-19 nedeniyle bunu yapamamıştı. Ayrıca Sepang pisti, son iki yıldır yarış da düzenleyemedi.

Ducati fabrika ekibi, 2022'de yine Bagnaia ve Miller ile yarışacak.

Bagnaia, 2021'de dört galibiyet almış ve sezonu sadece 26 puan geride ikinci sırada bitirmişti. İtalyan sürücünün yılın ikinci yarısındaki performansı epey dikkat çekiciydi.

Ducati sürücüsü, geçen yılın sonunda yapılan testte de yine dikkat çekici bir performansla en hızlı isim oldu.

2022 Ducati bikes livery Photo by: Ducati Corse