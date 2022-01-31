Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Mağaza Watch Shop Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Mağaza Watch Shop Biletler
Önceki / KTM ve Tech3 MotoGP takımları, 2022 renk düzenini tanıttı!
MotoGP / Ducati renk düzeni tanıtımı Haberler

Ducati, 2022 MotoGP sezonunda yarışacağı renk düzenini tanıttı

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör

Son MotoGP üreticiler şampiyonu Ducati, 2022 MotoGP sezonunda mücadele edeceği yeni motosiklete dair ilk görüntüleri yayınladı.

Ducati, 2022 MotoGP sezonunda yarışacağı renk düzenini tanıttı
Haberi dinle

2021 MotoGP sezonunda fabrika sürücüleri Francesco Bagnaia (4) ve Jack Miller (2) toplam altı galibiyet alırken, Pramac'la mücadele eden Jorge Martin de bir galibiyet almayı başarmıştı.

Bu yedi zaferle birlikte Ducati, sezonun en çok yarış kazanan üreticisi oldu ve sezonu üreticiler şampiyonasında ilk sırada bitirdi.

Takımlar şampiyonasında Ducati fabrika ekibi şampiyon olurken, Bagnaia sezonu Fabio Quartararo'nun gerisinde ikinci tamamladı.

Bu yıl hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Ducati, yeni motosikletini normalde geçen hafta tanıtacaktı fakat Miller'ın COVID-19'a yakalanması ve Avustralya'da kalması nedeniyle bunu ertelediler.

Takım lansmanı etkinliği 7 Şubat Pazartesi günü yapılacak. Bununla beraber İtalyan ekip, pazartesi sabahı yayınladığı bir tanıtım videosu ile, yeni motosikletin renk düzenini erkenden tanıtmış oldu.

Görüntülerde, Ducati'nin temelde geçen yılla oldukça benzer bir renk düzeni tercih ettiği görülebiliyor. Daha koyu bir kırmızı renk tercih edilirken, motosikletin üzerindeki Audi Sport logosu kaldırıldı. 

Ayrıca lansman motosikleti hâlâ eski aerodinamik pakete sahip.

Ducati testi sürücüsü Michele Pirro, yeni motosikleti ilk kez shakedown kapsamında bugün piste çıkardı. Bu hafta ayrıca 2022 sezonunun ilk sezon öncesi testi de yine burada yapılacak. 

MotoGP, geçen yıl sezon öncesi testlerini Malezya'da yapmak istese de, COVID-19 nedeniyle bunu yapamamıştı. Ayrıca Sepang pisti, son iki yıldır yarış da düzenleyemedi.

Ducati fabrika ekibi, 2022'de yine Bagnaia ve Miller ile yarışacak.

Bagnaia, 2021'de dört galibiyet almış ve sezonu sadece 26 puan geride ikinci sırada bitirmişti. İtalyan sürücünün yılın ikinci yarısındaki performansı epey dikkat çekiciydi.

Ducati sürücüsü, geçen yılın sonunda yapılan testte de yine dikkat çekici bir performansla en hızlı isim oldu.

2022 Ducati bikes livery

2022 Ducati bikes livery

Photo by: Ducati Corse

paylaşım
yorumlar
KTM ve Tech3 MotoGP takımları, 2022 renk düzenini tanıttı!
Önceki haber

KTM ve Tech3 MotoGP takımları, 2022 renk düzenini tanıttı!
Yorumları görüntüle
Lewis Duncan Daha fazlası
Lewis Duncan
Petrucci, 2022 planlarını değiştiren KTM "sorunları" hakkında konuştu
Dakar

Petrucci, 2022 planlarını değiştiren KTM "sorunları" hakkında konuştu

Marquez'in sezon öncesi testlerine katılmasına izin verildi
MotoGP

Marquez'in sezon öncesi testlerine katılmasına izin verildi

RNF MotoGP patronu: "Binder'in Moto3'ten geçişi büyük bir riskti" RNF MotoGP Team lansmanı
MotoGP

RNF MotoGP patronu: "Binder'in Moto3'ten geçişi büyük bir riskti"

Ducati Team Daha fazlası
Ducati Team
Ducati, 2022 MotoGP lansman tarihini açıkladı
MotoGP

Ducati, 2022 MotoGP lansman tarihini açıkladı

Miller'ın COVID-19 testi pozitif çıktı
MotoGP

Miller'ın COVID-19 testi pozitif çıktı

Bagnaia: "2022 Ducati, ilk testte bile yarışa hazır durumdaydı"
MotoGP

Bagnaia: "2022 Ducati, ilk testte bile yarışa hazır durumdaydı"

Son Haberler

Ducati, 2022 MotoGP sezonunda yarışacağı renk düzenini tanıttı
MotoGP MotoGP

Ducati, 2022 MotoGP sezonunda yarışacağı renk düzenini tanıttı

KTM ve Tech3 MotoGP takımları, 2022 renk düzenini tanıttı!
MotoGP MotoGP

KTM ve Tech3 MotoGP takımları, 2022 renk düzenini tanıttı!

Suzuki, 2022 MotoGP lansman tarihini açıkladı
MotoGP MotoGP

Suzuki, 2022 MotoGP lansman tarihini açıkladı

Marquez'in sezon öncesi testlerine katılmasına izin verildi
MotoGP MotoGP

Marquez'in sezon öncesi testlerine katılmasına izin verildi

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.