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Ducati, 2022 MotoGP lansman tarihini açıkladı

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör

Ducati, 2022 MotoGP motosikletini 28 Ocak'ta yapacağı lansman ile tanıtacağını açıkladı.

Ducati, 2022 MotoGP lansman tarihini açıkladı

2022 MotoGP lansman takvimi yavaş yavaş tamamlanıyor. Son olarak Ducati fabrika takımı 2022 lansman tarihini açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre Ducati, yeni motosikletinin örtüsünü 28 Ocak TSi 18:00'de kaldıracak.

Şu ana kadar sadece Gresini Racing 2022 motosikletini tanıttı. 24 Ocak'ta RNF Yamaha MotoGP takımı 2022 motosikletini tanıtacak.

Sonrasında gözler Ducati fabrika takımına çevrilecek. 

İtalyan ekip, yeni sezonda Francesco Bagnaia ve Jack Miller ikilisiyle devam edecek. Artık sürücüler şampiyonasında da mutlu sona ulaşmak istiyorlar.

Ducati'nin uydu takımı Pramac 2 Şubat, Yamaha MotoGP takımı ve Suzuki 4 Şubat, Honda fabrika ekibi ise 8 Şubat'ta yeni motosikletini tanıtacak.

2022 MotoGP lansmanı:

Takım Tarih Yer Haber
Gresini Racing MotoGP 15 Ocak - 13:00 Italy Faenza Haber
WithU Yamaha RNF MotoGP Team 24 Ocak - 18:00 Italy Vérone  
Ducati Lenovo Team 28 Ocak - 18:00    
Pramac Racing 2 Şubat    
Monster Energy Yamaha MotoGP 4 Şubat Malaysia Sepang  
Team Suzuki Ecstar 4 Şubat Malaysia Sepang  
Repsol Honda Team 8 Şubat    
Red Bull KTM Factory Racing ?    
Aprilia Racing ?    
LCR Honda ?    
Tech3 KTM Factory Racing ?    
VR46 Racing Team ?    
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