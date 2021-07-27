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Bagnaia: "Ducati, 2021'de şampiyonluk savaşı vermek için bir adım daha atmalı"

Ekleyen:
Çeviren:
Betim Aker
, Editör

Francesco Bagnaia'ya göre, Ducati şampiyonluğu alabilmek için 2021 MotoGP motosikletiyle bir adım dah atması gerekiyor.

Bagnaia: "Ducati, 2021'de şampiyonluk savaşı vermek için bir adım daha atmalı"

Ducati şu anda şampiyonayı Yamaha'nın 17 puan ardında ikinci sırada götürüyor.  Aynı zamanda Pramac'tan Johann Zarco ve fabrika takımı sürücüleri Bagnaia ve Jack Miller olmak üzere üreticinin üç sürücüsü de sürücüler şampiyonasında ilk dört sıranın içinde yer alıyor.

Zarco, şampiyonada Quartararo'nun en yakın rakibi ve Fransız sürücünün 34 puan arkasında yer alıyor. Bagnaia ise Yamaha sürücüsüne 47 puan uzaklıkta, üçüncü sırada yer alıyor.

Bagnaia, 2021 sezonuna güçlü bir başlangıç yaptı ve ilk dört yarışın üçünde podyuma çıktı ancak Mugello'da kaza yaptı ve sonrasında Barselona, Sachsenring ve Assen yarışlarında da ilk dördün dışında kaldı.

İtalyan sürücünün formu ilk iki sezonundan beri gelişti ve şu anda 2019 ile 2020'de aldığı toplam puandan 109 puan daha fazlasına sahip.

Jack Miller, Ducati Team

Jack Miller, Ducati Team

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Bagnaia, 2021 sezonundaki ilk dokuz yarıştan memnun olduğunu söyledi fakat Ducati'nin şampiyonluğu alabilmesi için sezonun ikinci yarısında motosikletiyle bir adım atması gerektiğini düşündüğünü söyledi.

Bu sezon hakkında yorum yapan Bagnaia şu ifadeleri kullandı: ''Bu nedenden dolayı mutluyum.''

''Ancak, şampiyonluk savaşında kalmak istiyorsak bir adım attığımızdan emin olmak zorundayız. Şampiyonluk şansı için gelişmeliyiz.''

''Hem sürücüler olarak, hem de motosiklet açısından gelişmeliyiz. Yani, yapacak çok işimiz var.''

''Bu yaz arasında hazırlanmak için ve Avusturya'ya daha hazır olmak için yapmam gereken çok şey var. Takımla da bize yardımcı olmaları için konuşmak isterim çünkü şu anda Fabio ve Yamaha bizim bir adım önümüzdeler.''

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