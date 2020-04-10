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MotoGP / Son dakika

Ducati, 2021 sürücü kadrosu için başka takımlara bakmayacak

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Ducati, 2021 sürücü kadrosu için başka takımlara bakmayacak
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Çeviren: Cem Özel, Editör
10 Nis 2020 12:04

Ducati sportif direktörü Paolo Ciabatti, 2021 sürücü kadrosuna karar verirken mevcut fabrika kontratlı sürücüleri dışındaki isimlere bakmayacaklarını söyledi.

Hem Andrea Dovizioso’nun hem de Danilo Petrucci’nin Ducati ile olan sözleşmeleri, bu senenin sonunda sona eriyor. Ancak İtalyan üreticinin ilgilendiği Maverick Vinales ve Fabio Quartararo, Yamaha ile yeni sözleşme imzaladı.

Ducati ayrıca Joan Mir’i de takip ediyordu. Ancak 2017 Moto3 dünya şampiyonu da Suzuki ile devam etmeye hazırlanıyor.

Motorsport.com’a konuşan Ciabatti, fabrika takımı sürücüleri Dovizioso ve Petrucci, Pramac sürücüleri Jack Miller ve Francesco Bagnaia ve Avintia sürücüsü Johann Zarco’nun direkt olarak Ducati ile sözleşmelerinin olduğunu ve 2021 için bu sürücülere baktıklarını söyledi.

Ciabatti, “Son yıllarda Marc Marquez dışında en çok yarış kazanan ve onu şampiyonluk için zorlayan tek isim olan Dovizioso gibi bir sürücümüz var. Ondan şüphelenilebileceğini düşünmüyorum.”

“Birkaç gün önce 34 yaşına girdiği doğru, ancak sağlıklı bir sürücü sorunsuz şekilde iki, üç sene daha yarışabilir.”

“Katar testinde çok iyi performans gösteren Petrucci’ye sahibiz.”

“Yarışamadığımız için üzgün olmamızın sebeplerinden biri, Danilo’nun iyi performans gösterebileceğine olan inancımız. Testte yarış simülasyonu yapan tek kişiydi ve çok hızlı zamanlar kaydetmişti.”

“Pramac’ta Miller ve Bagnaia gibi iki genç sürücümüz var ve bugün MotoGP’deki en iyi yetenekler arasındalar.”

“Ve Avintia’da GP19 ile yarışan Zarco var. Tech 3’te iken hızlı olduğunu zaten kanıtladı.”

“Ducati ile sözleşmesi bitecek olan, ancak bizimle çok yakın ilişkisi olan beş sürücü var diyebilirim. Bu yüzden 2021-22 kadromuzun ne olabileceğini anlamak için onlara mantıklı şekilde bakacağız.” şeklinde konuştu.

Moto2’de takip ettikleri genç sürücüler olup olmadığı sorulduğunda ise Ciabatti, “Bazı İtalyan sürücüleri uzun zamandır takip ediyoruz.”

“Son yıllarda beklenen performansı gösteremese bile Enea Bastianini, kesinlikle takip ettiğimiz sürücülerden biri.”

“Lorenzo Baldassari geçen seneye harika bir başlangıç yapmıştı, sonrasında kaybolmuştu. Bu sene gerçekleştirilen tek yarışta ise harika bir iş yapmıştı.”

“Moto2 ve Moto3’ü her zaman izliyoruz. Ancak 2021 ve 2022 için henüz karar vermemiş olsak da, bahsettiğim sürücüler arasından seçim yapacağımızı düşünüyorum.”

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Editör Lewis Duncan

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