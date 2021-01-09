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MotoGP / Son dakika

Ducati, 2021 motosikletini 9 Şubat'ta tanıtmayı planlıyor

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Ducati, 2021 motosikletini 9 Şubat'ta tanıtmayı planlıyor
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Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Ducati, 2021 MotoGP sezonunda kullanacağı yeni motosikleti, 9 Şubat tarihinde yapacağı lansmanla tanıtacak.

Ducati, 2021 MotoGP sezonu öncesinde yeni motosikletinin örtüsünü indiren ilk ekip olacak gibi görünüyor. Yapılan açıklamaya göre yeni motosiklet 9 Şubat Salı günü tanıtılacak.

Takım, COVID-19 şartlarına rağmen yeni aracın lansmanından vazgeçmeme kararı aldı. Ancak b lansman sadece internet sitesi üzerinden yapılacak.

Yeni sezonda Andrea Dovizioso ve Danilo Petrucci'nin yerini Jack Miller ve Pecco Bagnaia alacak. İkili, geçen yıl birlikte Pramac Ducati için yarışmışlardı.

Motosikletin ve aerodinaminin, maliyetleri kontrol altına almak amacıyla dondurulduğu göz önüne alındığında, yeni renk düzenine ek olarak motosiklette ne gibi değişiklikler olacağını görmek ilginç olacak.

Takım geçen yıl Michelin lastiklerini çalıştırmakta büyük zorluk yaşamıştı.

MotoGP'de kış testleri 19-21 Şubat tarihleri arasında Sepang'da başlayacak. Yeni sezon ise 28 Mart'ta Katar'da yapılacak yarışla başlayacak.

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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Pilotlar Francesco Bagnaia , Jack Miller
Takımlar Ducati Team
Editör Franco Nugnes

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