Ducati, 2021 MotoGP sürücüleri duyurusunu erteledi

Ducati’nin, 2021 sürücü kadrosunu bu hafta sonu duyurması bekleniyordu. Jack Miller’ın takıma katılacağı daha önce açıklanırken, yanına Francesco Bagnaia’nın katılması bekleniyor. Johann Zarco’nun ise Jorge Martin ile Pramac’a geçmesi bekleniyor.

Moto2 şampiyonluk adaylarından Enea Bastianini’nin ise Zarco’nun yerine Avintia’ya geçmesi muhtemel gözüküyor.

Ancak Ciabatti, Ducati’nin 2021 sürücü kadrosu duyurusunun, Rossi ile SRT’nin anlaşmalarının bu hafta duyurulmasının beklenmesiyle beraber gelecek haftaya ertelendiğini söyledi.

Sky Italia’ya konuşan Ciabatti, “Aslında duyuruyu bu hafta sonu yapacağımızı söylemiştik.”

“Ancak şu an bunu yarış hafta sonunda duyurmak istemiyoruz, yarışa odaklanmak istiyoruz.”

“Ek olarak, bugün veya yarın Valentino ve Petronas Yamaha’nın anlaşmalarının açıklanması planlanıyor ve sahneyi onlara bırakmak istiyoruz.”

“Bundan ötürü herhangi bir sürpriz olmazsa, 2021 sürücü kadromuzu gelecek hafta resmi olarak duyuracağız.”

“Anlaşmalı olduğumuz sürücüler Miller, Bagnaia ve Zarco’nun hangi takımlarda yer alacakları %99 belli ve Jorge Martin’i de buna dahil edebilirsiniz.”

“Jorge uzun süredir tanıdığımız bir sürücü ve gelecek sene bir Ducati süreceği için mutluyuz.” ifadelerini kullandı.

Martin, COVID-19 testinin pozitif çıkmasından ötürü son iki Misano yarışını da kaçırdı ve bu hafta sonu Katalonya GP ile geri dönecek.

Mevcut Moto2 şampiyona lideri ve Rossi'nin üvey kardeşi Luca Marini'nin Tito Rabat'ın yerine Anvitia'ya katılabileceğine yönelik iddialar var.