MotoGP
MotoGP
R
MotoGP
Tayland GP
04 Eki
-
06 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Japonya GP
18 Eki
-
20 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Avustralya GP
25 Eki
-
27 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Malezya GP
01 Kas
-
03 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Valencia GP
15 Kas
-
17 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
MotoGP / Son dakika

Ducati, 2021 için Vinales'le ilgileniyor

paylaşım
yorumlar
Ducati, 2021 için Vinales'le ilgileniyor
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
23 Eki 2019 14:19

Ducati MotoGP şefi Gigi Dall'Igna, Maverick Vinales'in 2021 sezonu için Ducati adına bir seçenek olabileceğini söyledi.

Hemen hemen tüm fabrika sürücüleri gibi Vinales'in de 2020 yılında Yamaha ile olan anlaşması bitecek ve 2021'de istediği takıma gitmekte özgür olacak.

Marc Marquez'in 2020'nin sonunda yine Honda'da kalması beklenirken, Fabio Quartararo'nun da Yamaha'da kalma ihtimali bulunuyor.

Bununla birlikte şimdiye kadar altı MotoGP zaferi elde eden Vinales'in ne yapacağı büyük merak konusu.

Vinales'i hedefleyen takımların başında Ducati gelirken, İtalyan takımın patronu Dall'Igna, Andrea Dovizioso ve Danilo Petrucci'nin sözleşmesinin biteceği 2020 sezonunun ardından Vinales'in cazip bir seçenek olabileceğini söyledi.

Bu açıklama, Dovizioso ve DallIgna arasındaki ilişkinin bu sezon yaşanan zorlukların ardından gergin olduğu iddiaları sonrası geldi.

İtalyan La Gazzetta dello Sport'a konuşan Dall'Igna, "Marquez'i yenmeyi başaran sürücülerden birisi o. Neyin en iyi çözüm olabileceğine bakıyoruz ancak bize bağlı olan tek şey bu değil." dedi.

Vinales de Tayland GP sonrası takım değişikliği fikrine açık olabileceğini söylemişti.

"Bilemiyorum. Burada kalıp kalmayacağımı bilmek zor. Şimdi buradayım, motosiklete adapte oluyorum, tamamen tarzıma aykırı, doğal sürüşüme uymuyor ama motosikletin iyi çalıştığı açık. Podyumlar alıyorum, belki yarışlara en iyi şekilde başlayamıyoruz ama çok fazla puan alıyoruz."

"Her şeyden önce mevcut Yamaha'dan en iyisini almaya odaklandım. 2020'de neler olacağını göreceğiz, buna daha çok var."

"Neler olacağını bilemezsiniz. Önemli olan bu yılı en iyi şekilde bitirmek ve gelecek yıla kazanma inancıyla başlamak." dedi.

Dall'Igna, Honda ile yarışan ancak sorunlu bir sezon geçiren Jorge Lorenzo'nun takıma dönüş ihtimalini ise reddetti.

Oriol Puigdemont

Jorge Lorenzo, Ducati Team

Jorge Lorenzo, Ducati Team

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Sonraki haber
Dovizioso, Ducati’nin maksimum yol tutuştaki performansından endişeli

Önceki haber

Dovizioso, Ducati’nin maksimum yol tutuştaki performansından endişeli

Sonraki haber

Crutchlow, Nakagami'den daha fazlasını beklemiş

Crutchlow, Nakagami'den daha fazlasını beklemiş
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Pilotlar Maverick Viñales Şimdi al
Takımlar Ducati Team Şimdi al
Editör Jamie Klein

Yarış merkezi

Valencia GP

Valencia GP

15 Kas - 17 Kas
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
FP1
Cum 15 Kas
Cum 15 Kas
03:55
09:55
FP2
Cum 15 Kas
Cum 15 Kas
08:10
14:10
FP3
Cmt 16 Kas
Cmt 16 Kas
03:55
09:55
FP4
Cmt 16 Kas
Cmt 16 Kas
07:30
13:30
Q1
Cmt 16 Kas
Cmt 16 Kas
08:10
14:10
Q2
Cmt 16 Kas
Cmt 16 Kas
08:35
14:35
WU
Paz 17 Kas
Paz 17 Kas
03:20
09:20
Yarış
Paz 17 Kas
Paz 17 Kas
08:00
14:00
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

FIA, yakıt akışı kurallarının ihlal edilmemesi için harekete geçiyor

2
Formula 1

Ferrari: “Saçma Vettel/Leclerc mücadelesini netleştirmemiz gerekiyor”

3
Formula 1

Mercedes, Verstappen ile mücadelede Hamilton’ın bataryasının neden dolu olmadığını açıkladı

4
Formula 1

Brezilya GP: En iyi takım telsizi mesajları

5
Formula 1

Ferrari başkanı: "Bu tür kazalar yaşanmamalı"

3s

Son Videolar

MotoGP Start Gridi: Valencia GP 00:38
MotoGP

MotoGP Start Gridi: Valencia GP

MotoGP Gridi: Malezya GP 00:38
MotoGP

MotoGP Gridi: Malezya GP

MotoGP Start Gridi: Japonya GP 00:38
MotoGP

MotoGP Start Gridi: Japonya GP

MotoGP Japonya Grand Prix'si - Ön bakış 00:43
MotoGP

MotoGP Japonya Grand Prix'si - Ön bakış

2019 MotoGP Dünya Şampiyonu - Marc Márquez 01:00
MotoGP

2019 MotoGP Dünya Şampiyonu - Marc Márquez

Son Haberler

Valencia MotoGP testi 2. Gün: Vinales testleri lider tamamladı
MGP

Valencia MotoGP testi 2. Gün: Vinales testleri lider tamamladı

Crutchlow, Honda'ya geçemediği için hayal kırıklığı yaşamıyor
MGP

Crutchlow, Honda'ya geçemediği için hayal kırıklığı yaşamıyor

Marquez "tuhaf" test kazası sonrası şaşkın
MGP

Marquez "tuhaf" test kazası sonrası şaşkın

Valencia MotoGP testi: 1. günden kareler
MGP

Valencia MotoGP testi: 1. günden kareler

Rossi: "Yamaha'nın yeni motoru hâlâ çok geride"
MGP

Rossi: "Yamaha'nın yeni motoru hâlâ çok geride"

Program

Formula 1
Biletler
Sağlayan
28 Kas
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.