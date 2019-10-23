Ducati, 2021 için Vinales'le ilgileniyor

Hemen hemen tüm fabrika sürücüleri gibi Vinales'in de 2020 yılında Yamaha ile olan anlaşması bitecek ve 2021'de istediği takıma gitmekte özgür olacak.

Marc Marquez'in 2020'nin sonunda yine Honda'da kalması beklenirken, Fabio Quartararo'nun da Yamaha'da kalma ihtimali bulunuyor.

Bununla birlikte şimdiye kadar altı MotoGP zaferi elde eden Vinales'in ne yapacağı büyük merak konusu.

Vinales'i hedefleyen takımların başında Ducati gelirken, İtalyan takımın patronu Dall'Igna, Andrea Dovizioso ve Danilo Petrucci'nin sözleşmesinin biteceği 2020 sezonunun ardından Vinales'in cazip bir seçenek olabileceğini söyledi.

Bu açıklama, Dovizioso ve DallIgna arasındaki ilişkinin bu sezon yaşanan zorlukların ardından gergin olduğu iddiaları sonrası geldi.

İtalyan La Gazzetta dello Sport'a konuşan Dall'Igna, "Marquez'i yenmeyi başaran sürücülerden birisi o. Neyin en iyi çözüm olabileceğine bakıyoruz ancak bize bağlı olan tek şey bu değil." dedi.

Vinales de Tayland GP sonrası takım değişikliği fikrine açık olabileceğini söylemişti.

"Bilemiyorum. Burada kalıp kalmayacağımı bilmek zor. Şimdi buradayım, motosiklete adapte oluyorum, tamamen tarzıma aykırı, doğal sürüşüme uymuyor ama motosikletin iyi çalıştığı açık. Podyumlar alıyorum, belki yarışlara en iyi şekilde başlayamıyoruz ama çok fazla puan alıyoruz."

"Her şeyden önce mevcut Yamaha'dan en iyisini almaya odaklandım. 2020'de neler olacağını göreceğiz, buna daha çok var."

"Neler olacağını bilemezsiniz. Önemli olan bu yılı en iyi şekilde bitirmek ve gelecek yıla kazanma inancıyla başlamak." dedi.

Dall'Igna, Honda ile yarışan ancak sorunlu bir sezon geçiren Jorge Lorenzo'nun takıma dönüş ihtimalini ise reddetti.

Oriol Puigdemont