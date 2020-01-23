Ducati 2020 motosikletini bugün tanıtacak

İtalyan marka, yeni Desmosedici motorunu 2020 renkleriyle Bologna'da bulunan Palazzo Re Enzo'da tanıtacak. Tanıtımın yapılacağı yer Ducati'nin Borgo Panigale fabrikasının birkaç kilometre yakınında bulunuyor, tanıtım ise İtalya yerel saati ile saat 20.00'da başlayacak.

Fabrika takımı sürücüleri Andrea Dovizioso ve Danilo Petrucci katılımcılar arasında olacak ve bununla beraber Ducati CEO'su Claudio Domenicali ve Ducati Corse takım patronu Gigi Dall'lgna da tanıtımda boy gösterecek. Takımın marka sponsoru olan Philip Morris'in kuruluşu olan 'Mission Winnow' markası, 2019 sırasında motor üstündeki sponsorluğunu kaybetmişti ancak bu sene için markanın geri dönüş yapması bekleniyor.

Bu sene Ducati, Sepang'da 2-4 Şubat tarihleri arasında yapılacak olan üç günlük testlerden önce motosikletini tanıtmış olacak olan tek üretici konumunda olacak. Sepang testleri ise sadece çaylaklara, müşteri takımlarına ve test sürücülerine açık olacak.

Testin son günü, Honda'nın 2020'de kullanacağı renk düzenini açıkladığı günle çakışacak, Honda ise yeni renk düzenini Endonezya'nın Jakarta kentinde tanıtacak.

İki gün sonrasında ise Suzuki ve iki Yamaha'nın -fabrika takımı ve Petronas SRT- tanıtımları üç günlük Sepang resmi testinin hemen öncesinde Sepang'da yapılacak.

Aprilia ise geliştirilmiş RS-GP'sinin renk düzenini Katar'da 22-24 Şubat tarihleri arasında yapılacak ikinci sezon testlerinden hemen önce yapacak.

KTM cephesinde ise herhangi bir tanıtım yapılması söz konusu durmuyor ve takım RC16'nın 2020 renklerini tanıtma için bir tarih belirlememiş durumda.

Önemli 2020 MotoGP sezon öncesi tarihleri:

23 Ocak Ducati tanıtımı

2-4 Şubat Sepang deneme sürüşleri

4 Şubat Honda tanıtımı

6 Şubat Suzuki/Yamaha/Petronas SRT tanıtımları

7-9 Şubat Sepang testleri

21 Şubat Aprilia launch

22-24 Şubat Katar testleri