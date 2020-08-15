Dovizioso'nun Ducati sonrasında bir "B planı" yok

Cumartesi günü Dovizioso'nun menajeri Simone Battistella'nın yaptığı açıklamada İtalyan sürücünün, Ducati ile olan kontratını 2021'in devamı için yenilemeyeceğini söyledi, daha sonrasında Ducati de, bu bilgiyi doğruladığını açıkladı.

2013 yılında Ducati'ye katılan ve takımla getirdiği süreçte 13 yarış kazanan Dovizioso, son üç sezonu Marc Marquez'in dünya şampiyonasındaki en yakın rakibi olarak geçirdi.

Şu ana kadar 2020 sezonu Dovizioso için zor bir sezon başlangıcı oldu. Yeni Michelin arka lastiklerinin 2020 model Ducati'de gösterdiği sorunlar sebebiyle İtalyan sürücü, ilk üç yarışta sadece bir kez podyuma çıkabildi.

Sıralama sonrasında dördüncü olan ve basın mensuplarına konuşan Dovizioso, 2021'de "aklında yarışmak" olduğunu söyledi ancak herhangi bir planı olmadığını da söyledi.

"Ben yarışmak istiyorum, ancak an itibariyle bir 'B Planı' yok." diyen Dovizioso ekledi: "Ancak bu kararın - içerisinde bulunduğumuz bu durum - 'B planı' ile bir alakası yok."

Dovizioso'nun 2021 için olan imkanı kısıtlı, çünkü Ducati dışında 2021 kadrosunu açıklamayan tek takım Aprilia.

Ducati'den ayrılma kararı hakkındaki detaylı düşünceleri sorulan Dovizioso, Ducati ile olan "gerginlik" sebebiyle ayrılık hakkında ekstra bilgi vermedi - ancak aldığı karar sayesinde an itibariyle tamamıyla yarışlara konsantre olabileceğini söyledi.

"Şu anda söyleyebileceğim tek şey, şu anda bir karar almamın daha iyi olduğu ve böylece karar vermek için daha çok yarış beklemek yerine tamamıyla yarışlara konsantre olabileceğim."

"Bizim için çok iyi olan bir pistte, Avusturya'dayız ve dün ve bugün gayet iyi bir tempo ortaya koyduk."

"Bu yüzden bu iki yarışta maksimumu ortaya koymak istiyoruz. Bizim şu anda almamız gereken doğru bir karardı, ve durum tamamıyla bu şekilde."

Aldığı kararın kafasını rahatlatıp rahatlatmadığı sorusuna Dovizioso şu yanıtı verdi: "Tabii ki de rahatlamama yardımcı oldu çünkü nasıl hızlı olacağınızı, nasıl daha güçlü olacağınızı ve aynı zamanda geleceğinizle ilgili bir kararı mühendislerle, patronla beraber verdiğinizde, ilk üç yarıştaki hızı görünce mükemmel bir şekilde yaşamıyorsunuz."

"Şu anda tamamıyla yarışmaya odaklandım ve bizler de insanız, bu yüzden tek bir şeye odaklanmak her zaman daha iyidir."

"Ducati'yi bırakma kararı, Ducati'nin içerisinde olduğu durumla alakalı ve şu anda kararı alıp yarışmaya odaklanmak için yaptığım bir şeydi."

"Bir 'B planı' bulunmamakta, ancak motor sporlarında pek çok şey olabilir. Gerçek şu ki şu anda bir yer hiçbir zaman orada olmayabilir."