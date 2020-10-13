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MotoGP / Fransa GP / Son dakika

Dovizioso: “Yanlış lastik seçiminin bedelini ödedim”

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Dovizioso: “Yanlış lastik seçiminin bedelini ödedim”
Ekleyen:
Yardımcı Editör: Matteo Nugnes
Çeviren: Cem Özel, Editör

Ducati sürücüsü Andrea Dovizioso, Fransa Grand Prix’sinde yanlış lastik seçimi yapmasının bedelini ödediğini ve son turlarda neredeyse 10 kez kaza yapmaya yaklaştığını söyledi.

Dovizioso, 26 turluk Le Mans yarışının büyük bölümünde lider grupta yer aldı ancak yarışın sonlarında yol tutuş sıkıntısı yaşayıp geriledi ve yarışı dördüncü sırada tamamladı.

Ducati sürücüsü ön ve arka tarafta yumuşak yağmur lastiğini tercih ederken, yarışın galibi olan takım arkadaşı Danilo Petrucci ve ikinci olan Alex Marquez orta lastiği tercih etti.

İkinci sırada ilerlerken düşen Suzuki sürücüsü Alex Rins’te arka tarafta orta lastik varken, Avintia’dan Johann Zarco da aynı lastikle Dovizioso’nun sadece 0.4 saniye arkasında yarışı tamamladı.

Yarış sonrası Dovizioso, Petrucci ile savaşabilmek için orta lastiği seçmesi gerektiğini ancak her şey olup bittikten sonra bunu söylemenin “çok kolay” olduğunu düşünüyor.

Dovizioso, “Sonuç olarak mutlu olmalıyız, çünkü bazı puanlar kazandık ancak biraz da hayal kırıklığı yaşıyorum. Çünkü lastik seçiminin bedelini ödedik.”

“Ancak şu anda konuşmak çok kolay, çünkü 45 dakika içerisinde yağmurun artacağını veya duracağını bilemezsiniz.”

“Yarışın ilk bölümünde zorlanıyordum, çünkü Danilo çok güçlüydü.”

“Bu durumda çok güçlüydü çünkü kuru zemindeki dezavantajları, çoğu zaman yağmurda avantaj oluyor, çünkü ağırlığı ile beraber daha fazla yol tutuş üretiyor.”

“Zorlanıyordum ancak viraj ortalarında ve frenlemede hızlı olabiliyordum.”

“Ancak son 10 turda yağmur durduğunda lastiği tamamen bitirdim. Önce arka taraf bitti, virajlardan onun gibi çıkamıyordum. Ancak zaten ön tarafta limitteydim ve her turda daha kötü hale geldi.”

“Ön lastiği kilitledim, neredeyse 10 kez kaza yapıyordum. Sona kadar zorlamayı denedim, podyuma çıkmayı istedim ve son turda Miguel Oliveira’yı geçerek bir sıra kazandım.”

“Bu konuda mutluyum, ancak biraz hayal kırıklığı yaşıyorum çünkü farklı bir lastikle Danilo ile savaşabilirdim.” şeklinde konuştu.

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Dovizioso, bu sonuçla beraber şampiyona lideri Fabio Quartararo ile aradaki puan farkını 24’ten 18’e indirdi. Bundan “tatmin olabileceğini” belirten Ducati sürücüsü, buna rağmen sevinçten “havalara uçmayacağını” ve ciddi bir şampiyonluk adayı olması için “daha fazlasını” yapması gerektiğini kabul ediyor.

“Bunun gibi bir seans yaşandığında, puanlar bırakmak en iyi şey değil. Özellikle de Barcelona’da kaybettiğimiz puanları düşünürsek, bu sinir bozucu.”

“Sonuç olarak, spor böyle. Bu yüzden önümüze bakmalıyız. Çokça risk almalısınız, bu yüzden de hata yapmak çok kolay.”

“Sonuçta, kızgın olmaktan çok mutlu olmalıyız. Daha fazlasını yapmalıyız, biliyoruz. Ancak Le Mans’dan önce fark daha fazlaydı. Bu yüzden de sevinçli olamayız, ancak tatmin olabiliriz.”

 
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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Etkinlik Fransa GP
Pilotlar Andrea Dovizioso
Takımlar Ducati Team
Editör Lewis Duncan

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