Dovizioso: "Yamaha'nın sorunlara yönelik bir cevabı yok"

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15 kez MotoGP yarış galibi ve üç kez şampiyona ikincisi Andrea Dovizioso, geçtiğimiz seneyi kenarda geçirmesinin ardından, 2022 sezonuyla birlikte RNF Yamaha takımıyla MotoGP'ye geri döndü.

Sekiz sezon boyunca Ducati motosikleti kullanan ve Tech3 sürücüsü olduğu 2012'den bu yana Yamaha motorlarıyla hiçbir tecrübesi bulunmayan Dovizioso, geçtiğimiz sezonun son beş yarışında Petronas SRT takımıyla yarışmış ve Yamaha motorlarına geri dönüş yapmıştı. Dovizioso, bu beş yarış boyunca zorlanırken en iyi sonucu 12. sıra olmuştu.

Sezon öncesi testlerinden sonra "M1'i anlamaya başladığını ancak motosiklette hala çok fazla zaman kaybettiğini" kabul eden Dovizioso için Katar hafta sonu son derece zorlu geçti.

Cumartesi günü rüzgarlı koşullar nedeniyle engellenen ve sıralama turlarını 20. sırada tamamlayan Dovizioso, neredeyse tamamında yüksek ön lastik basıncıyla mücadele ettiği yarışı 14. sırada, yarış galibi Enea Bastianini'nin 27.3 saniye gerisinde tamamladı.

Dovizioso, "Yarışın başında [ön lastik] basıncıyla ilgili bazı sorunlarımız vardı"

"İlginç bir şeyler oldu. Yamaha'nın ne olduğunu çözmesi gerekiyor. Ancak tüm Yamaha'ların bununla ilgili sorunları vardı.

"Ön tarafta tuhaf lastik kilitlenmeleri yaşadım, ne olup bittiğini anlamadım, iki kez ön tarafı kaybederek pistten çıktım ve lastik basıncını görünce neden olduğunu anladım."

"Bu sadece başlangıçtı, tüm yarış çok ama çok kötüydü, çok zaman kaybediyordum."

"Bir noktadan sonra normal bir şekilde sürüş yapabildim ve tur süreleri 1m55.5s, 1m55.4s gibi kabul edilebilir miktarlara ulaştı.

"Elbette istediğimiz kadar hızlı değildi fakat yapabildiklerimiz açısından bakarsak en iyisiydi."

"Fakat tüm yarış boyunca arka gruptaydım, ayrıca lastiği de bitirdim, ancak şu anda Yamaha sürmek zorunda olduğum için bu normal."

"Ön taraf ile mücadele ederken ve virajlarda hız yapamıyorken, arka lastikleri sınırlarda kullanmak zorunda kalıyorsunuz, fakat sonrasında lastikleriniz bittiği için bunu da yapamıyorsunuz."

"Kısacası en iyi yarışım değildi." dedi.

Andrea Dovizioso, RNF MotoGP Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Dovizioso, yüksek ön lastik basıncının büyük sorunlara neden olmasına rağmen Yamaha'da karşılaştığı asıl sorunun aslında bu olmadığını, bunun sadece durumu daha da kötüleştirdiğini de ekledi.

Lastik basıncı sorununun piste özgü olup olmadığı sorulduğunda Dovizioso,"İyi bir cevabım yok çünkü cevap bulmak için takımdakiler halen çalışmak zorundalar, bazı fikirleri var"

“Ama tek sorun bu değildi, bu sadece sorunları artırdı.

“Bu gerçekten çok kötüydü, özellikle de ilk turlarda."

"Baskı sorununuz olduğunda, bu motosikletle ilgili bir sorun değildir. Bu yüzden onu daha iyi anlamalı ve yönetmeliyiz.” dedi.

Son şampiyon Fabio Quartararo'da ön lastik basıncından etkilenen sürücülerden birisiydi. Quartararo, dokuzunculuktan ötesinin mümkün olmadığını söylerken durumun onu "endişelendirdiğini" de kabul etti.