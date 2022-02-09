Dovizioso: "Yamaha MotoGP motosikletini sadece Quartararo hızlı sürebilir"

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Üç kez Şampiyona ikincisi olan Dovizioso, RNF Racing ile yaptığı anlaşmanın ardından bu yıl, 2012’den bu yana ilk kez tam sezon Yamaha motosikletiyle yarışacak.

2013 ve 2020 yılları arasında sekiz yıl Ducati sürdükten sonra Dovizioso, geçen yıl Yamaha ile katıldığı bir dizi yarışta zorluk çekmişti.

Bu sorunlar 2022 için tasarlanan M1’de de devam etti. Dovizioso, geçen haftaki Sepang Testinde 1.1 saniye geride kaldı ve 22. sırada yer aldı. Quartararo ise Yamaha'sıyla neredeyse bir saniye geride yedinci sırada yer aldı.

Quartararo, Yamaha 2022'nin, özellikle motorundaki ilerleme eksikliğinden memnun değildi. Fakat Dovizioso, şu anda motosiklette hızlı olmanın ancak Fransız sürücü gibi sürerseniz mümkün olduğunu açıkladı.

Dovizioso, "Bu hız ve tempodan tatmin olamam."

“Demek istediğim, şu anda bu Yamaha'yı sadece Fabio'nun kullanabileceğini düşünüyorum, çünkü bunu geçen yıl açıkça gösterdi. Bu iki günlük testte, motosikleti onun gibi kullanamazsanız gerçekten hızlı olmak çok zordu."

“Bu çok garip, mücadeleci olmak için motosikleti onun gibi sürmelisiniz, frenlemede ve viraj ortasında motosikletin avantajlarını tıpkı onun gibi kullanmalısınız.”

“Ancak viraj çıkışlarında motosiklet istediğim gibi değil, hızlı olmak için viraj çıkışında motosikleti fazla zorlamamalısınız”

“Ve Fabio gibi hızlı olmak gerçekten de zor.”

“Bu yüzden verileri incelemeye çalıştım ama diğer sürücüleri kopyalamak çok zor.”

“Daha iyi olabilirsiniz, analiz edebilir ve anlayabilirsiniz ve bu yapabileceğiniz bir şey ama diğer sürücüleri kopyalayamazsınız.”

“Diğer sürücülerin daha iyi olduğu bazı alanlarda onlardan sadece biraz daha iyi olabilirsiniz.”

“Sonuç olarak kendi yolunuzu bulmanız gerekiyor, bence bu işler böyle ilerliyor.”

“Bu yüzden benim için bu süreç biraz zaman alıyor." dedi.

Çeviri: Yaren Nükur