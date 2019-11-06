Dovizioso, Yamaha ile olan hız farkına şaşırdı

Yamaha sürücüleri uzun zamandır M1'in düzlüklerdeki zayıf performansıyla mücadele ediyorlar ve Ducati bu süreçte her zaman düzlüklerde en hızlı motosiklete sahip olmayı başardı.

Geçen hafta sonu Sepang'daki yarışta Rossi, üçüncülük için neredeyse tüm yarış Dovizioso'yu kovaladı ancak rakibini bir türlü geçemedi.

Dovizioso , 330 km/s ile tüm sürücüler arasında en yüksek düzlük hızı ortalamasına sahipken, Rossi'nin hızı hava koridoruna girmesine rağmen 321.6 km/s'de kaldı.

Dovizioso, bu farka şaşırdığını söyledi ve şöyle devam etti: "Yarışta Yamaha ile Ducati arasındaki motor farkı, burada bulunduğumdan bu yana en yüksek olanıydı. Özellikle düzlüklerde beşinci ve altıncı vitesteyken çok büyük."

"Bazı virajlarda daha az hızlanıyorlar ancak virajlardan daha güçlü çıkıyorlar ve bu yüzden sıralama turlarında daha iyi bir performans sergiliyorlar. Sıralama turlarında bizle olan farklarını düşünün. Motor açısından çok geride olsalar bile, virajlarda ne kadar hızlı olduklarını görebiliyorsunuz. Yani bu klasik bir durum."

Dovizioso, önde kalmasının özellikle lastikler açısından kilit önem taşıdığını söyledi.

"Önde kalmak doğruydu. Önde kalmaya çalıştım çünkü beni geçmeye çalıştığında son derece agresifti ve bu yüzden temposunu korumasının zor olacağını düşündüm. Bunu başardım, yumuşak lastikteydim ve çok az güç kullandım. Elbette lastikler düştü, ama bu normal çünkü Malezya'da hep böyle oluyor."

Dovizioso, sonuçtan memnun olduğunu ancak Marc Marquez'le savaşamadığı için üzgün olduğunu söyledi.

"Fark gerçekten çok iyi. Geçmişte her zaman Malezya'daki sıcaklarda zorlandık. Doğruyu söylemek gerekirse iyi bir başlangıçtan sonra biraz daha fazlasını umuyordum. Maverick güçlüydü ama Marc'la mücadele edebileceğimi düşündüm. Ne yazık ki iki kez genişten döndüm ve mücadele bitti."

"Hata yaptım, çünkü daha fazlasını yapmaya çalıştım. Bu yüzden işe yaramadı."