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MotoGP / Emilia-Romagna GP / Son dakika

Dovizioso, tulumundaki "işsiz" mesajına açıklık getirdi

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Dovizioso, tulumundaki "işsiz" mesajına açıklık getirdi
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Çeviren: Abdullah Çelik

Andrea Dovizioso, Emilia Romagna GP hafta sonunda tulumunun arka kısmında yazan "korkusuz" kelimesi yerine bir iddiayı kaybettiği için "işsiz" yazdığını söyledi.

MotoGP sürücülerinin tulumlarının arkasında genelde bir mesaj yer alıyor. Dovizioso'nun arkasında İngilizce'de cesur, korkusuz manasına gelen "undaunted" yazıyordu. Ancak Dovizioso, kaybettiği bir iddia üzerine bu hafta sonu onun yerine işsiz manasına gelen "unemployed" mesajını yazdı.

Dovizioso, geçen ay gerçekleştirilen Avusturya GP'de kazanmasından önce sene sonunda Ducati ile yollarını ayıracağını ve henüz bir B planının olmadığını açıklamıştı.

Dovizioso, Misano'daki ilk yarışta pek iyi bir yarış çıkaramasa da, şampiyona lideri Fabio Quartararo'nun kaza yapmasının ardından şampiyonada liderliğe yükseldi. Dovizioso, bir arkadaşıyla Misano'da şampiyona liderliğine yükseleceği konusunda iddiaya girdiğini, kaybettiği için bu mesajı verdiğini açığa çıkardı.

Dovizioso, "Bir arkadaşımla girdiğim iddiayı kaybettiğim için bunu yapmak zorunda kaldım. Misano'daki ilk yarıştan sonra şampiyonada ilk sırada yer alırsam ikinci yarışta bunu yazacağımı söylediler ve bu oldu! Bu yüzden bu mesajı eklemek zorunda kaldım."

"Bir iddiaya girdiyseniz, geri adım atamazsınız. Arkadaşlarım beni zorladılar." dedi.

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Andrea Dovizioso, Ducati Team

Andrea Dovizioso, Ducati Team
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Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Andrea Dovizioso, Ducati Team

Andrea Dovizioso, Ducati Team
2/21

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Andrea Dovizioso, Ducati Team

Andrea Dovizioso, Ducati Team
3/21

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Andrea Dovizioso, Ducati Team

Andrea Dovizioso, Ducati Team
4/21

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Andrea Dovizioso, Ducati Team

Andrea Dovizioso, Ducati Team
5/21

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Andrea Dovizioso, Ducati Team

Andrea Dovizioso, Ducati Team
6/21

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Andrea Dovizioso, Ducati Team

Andrea Dovizioso, Ducati Team
7/21

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Andrea Dovizioso, Ducati Team

Andrea Dovizioso, Ducati Team
8/21

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Andrea Dovizioso, Ducati Team, Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing

Andrea Dovizioso, Ducati Team, Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing
9/21

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Joan Mir, Team Suzuki MotoGP, Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team Gresini, Andrea Dovizioso, Ducati Team, Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT arriving late, Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing, Francesco Bagnaia, Pramac Racing

Joan Mir, Team Suzuki MotoGP, Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team Gresini, Andrea Dovizioso, Ducati Team, Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT arriving late, Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing, Francesco Bagnaia, Pramac Racing
10/21

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Andrea Dovizioso, Ducati Team

Andrea Dovizioso, Ducati Team
11/21

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Andrea Dovizioso, Ducati Team

Andrea Dovizioso, Ducati Team
12/21

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Andrea Dovizioso, Ducati Team

Andrea Dovizioso, Ducati Team
13/21

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Andrea Dovizioso, Ducati Team

Andrea Dovizioso, Ducati Team
14/21

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Andrea Dovizioso, Ducati Team

Andrea Dovizioso, Ducati Team
15/21

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Andrea Dovizioso, Ducati Team, Takaaki Nakagami, Team LCR Honda

Andrea Dovizioso, Ducati Team, Takaaki Nakagami, Team LCR Honda
16/21

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Andrea Dovizioso, Ducati Team

Andrea Dovizioso, Ducati Team
17/21

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Andrea Dovizioso, Ducati Team

Andrea Dovizioso, Ducati Team
18/21

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Andrea Dovizioso, Ducati Team

Andrea Dovizioso, Ducati Team
19/21

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Andrea Dovizioso, Ducati Team

Andrea Dovizioso, Ducati Team
20/21

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Andrea Dovizioso, Ducati Team

Andrea Dovizioso, Ducati Team
21/21

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Dovizioso, Michelin'in 2020 lastikleriyle frenlemede zorlanıyor ancak İtalyan sürücü testlerde bu konuyla alakalı ilerleme kaydetti.

Dovizioso, "Frenlerle alakalı çok fazla şey olduğu için değiştirmek çok zor. Son 3 senedir yaptığım şeyler, bu sene çalışmıyor. Bunu değiştirmek ve adapte olmak çok zor."

"Ayrıca motosikletin ayarları da son 3 seneye göre tamamen farklı. Bu açıdan bazı şeyler içgüdüsel çalışmıyor. Çok fazla çaba vermem gerekiyor. Bu yüzden çok fazla zorlanıyorum. Ancak öğleden sonra hislerim iyileşti. Daha sert fren yapabildim ve 1:31.5 iyi bir dereceydi."

"İlk iki çizgide olmak için 0.2 sn'ye ihtiyaç duyduğumu biliyorum ancak Q2'de mükemmel bir tur atamadım. Buradaki ilk yarışa göre daha yakınız ancak yine de umduğumuz yerde değiliz." dedi.

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Seri MotoGP
Etkinlik Emilia-Romagna GP
Editör Lewis Duncan

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