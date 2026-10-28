MotoGP Avustralya GP
Dovizioso: "Toprak, Endonezya'daki kazasından önce de sakatlık yaşıyordu"
Andrea Dovizioso, omzundan ameliyat olan Toprak Razgatlıoğlu'nun Endonezya GP'sindeki kazadan önce de bazı fiziksel sorunlar yaşadığını açıkladı.
Kemal Şengül
Yayın tarihi: 28 Eki 2026 14:10
Linki kopyala
Facebook'ta Paylaş
Tweetle
WhatsApp'ta paylaş
Linkedin'de Paylaş
Pinterest'te Paylaş
Viber'de paylaş
Tercih edilen kaynak olarak ekle
Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
Toprak Razgatlıoğlu, 2026 MotoGP sezonunun kalan bölümünde yarışamayacak. Pramac Yamaha ile MotoGP'deki ilk sezonunu geçiren milli sporcu, Endonezya Grand Prix'si öncesindeki antrenman seansında yaşadığı yüksek hızlı düşüşün ardından sağ omzunu çıkarmıştı.
Omzunu kendi başına yerine oturtmayı başaran Toprak, buna rağmen sıralama turlarına ve Sprint yarışına katılmıştı. Ancak yaşadığı ağrılar nedeniyle Endonezya Grand Prix'sini tamamlayamayan temsilcimizin sezonun geri kalanında yarışmamasına ve ameliyat olmasına karar verildi.
Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing
Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images
Geçtiğimiz günlerde ameliyat olan Toprak'ın asıl hedef 2027 sezonuna tamamen hazır şekilde dönmek. Bu nedenle milli sporcu, sezon sonundaki Valencia testini de kaçıracak.
Yamaha'nın test sürücüsü Andrea Dovizioso, kendi YouTube kanalında yaptığı açıklamada Toprak'ın kaza öncesinde de bazı fiziksel sorunlarla mücadele ettiğini söyledi.
İtalyan sürücü, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: "Ameliyat olması gerekiyor ve ardından yeniden toparlanmaya çalışacak. Bildiğim kadarıyla daha önceden de bazı küçük sorunlar yaşıyordu."
"Düşüşün ardından omzundaki durum daha da kötüleşti. Bu nedenle tedavi olma ve fiziksel olarak yeniden hazır hale gelerek gelecek yılın yeni kurallarına hazırlanma kararı doğruydu."
MotoGP, 2027 sezonunda 850 cc motorlara ve Pirelli lastiklerine geçecek. Bu büyük teknik değişim, Toprak için yeni bir başlangıç fırsatı olabilir.
Milli temsilcimizin önceliği ise omzunu tamamen iyileştirmek ve yeni sezona fiziksel açıdan hazır girmek olacak.
Fikrinizi almak istiyoruz!
Motorsport.com'da ne görmek istersiniz?
5 dakikalık anketimize katılın.
- Motorsport.com Ekibi
Yorumları okuyun ve gönderin
Ayrıca okuyun :
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Linki kopyala
Facebook'ta Paylaş
Tweetle
WhatsApp'ta paylaş
Linkedin'de Paylaş
Pinterest'te Paylaş
Viber'de paylaş
Önceki haber Aprilia doğruladı: Jorge Martin, Malezya'da yarışmayı deneyecek
Öne Çıkan Yorumlar
Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlasını ve Yorumları görüntüle
Daha fazlası
Kemal Şengül
Antonelli, şampiyon olsa bile "1 numara" ile yarışmayacak
Formula 1
Formula 1
Amerika GP
4 s
Antonelli, şampiyon olsa bile "1 numara" ile yarışmayacak
F1'in yeni motorları belli oluyor: 2030 veya 2031'de V8 turbo hibrit dönemi başlayabilir!
Formula 1
Formula 1
Amerika GP
5 s
F1'in yeni motorları belli oluyor: 2030 veya 2031'de V8 turbo hibrit dönemi başlayabilir!
Abu Dabi GP iptal edilecek mi? Organizatörler, hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor
Formula 1
Formula 1
Amerika GP
6 s
Abu Dabi GP iptal edilecek mi? Organizatörler, hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor
Son Haberler
Dovizioso: "Toprak, Endonezya'daki kazasından önce de sakatlık yaşıyordu"
MotoGP
MGP MotoGP
Avustralya GP
Dovizioso: "Toprak, Endonezya'daki kazasından önce de sakatlık yaşıyordu"
Leclerc: “Sezon bitmeden bir yarış kazanma şansımız olabilir”
Formula 1
F1 Formula 1
Amerika GP
40 dk
Leclerc: “Sezon bitmeden bir yarış kazanma şansımız olabilir”
Mercedes elçisi Wiseman: "Formula 1, mühendislikte NASA'yı ikiye katlar"
Formula 1
F1 Formula 1
Amerika GP
1 s
Mercedes elçisi Wiseman: "Formula 1, mühendislikte NASA'yı ikiye katlar"
Bearman ve Gasly, Austin’de yaşadıkları teması değerlendirdi: "Hiç pişman değilim"
Formula 1
F1 Formula 1
Amerika GP
2 s
Bearman ve Gasly, Austin’de yaşadıkları teması değerlendirdi: "Hiç pişman değilim"
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
2 seçeneğiniz var:
- Abone olun.
- Reklam engelleyicinizi devre dışı bırakın.
Şimdi üye ol Zaten abone misiniz? Burada oturum açın
Reklam engelleyicinizi zaten devre dışı bıraktınız mı? Sayfayı yeniden yükle
Bildirimleri yönet
Prime'a abone ol