MotoGP Avustralya GP

Dovizioso: "Toprak, Endonezya'daki kazasından önce de sakatlık yaşıyordu"

Andrea Dovizioso, omzundan ameliyat olan Toprak Razgatlıoğlu'nun Endonezya GP'sindeki kazadan önce de bazı fiziksel sorunlar yaşadığını açıkladı.

Kemal Şengül

Yayın tarihi: 28 Eki 2026 14:10

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Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Toprak Razgatlıoğlu, 2026 MotoGP sezonunun kalan bölümünde yarışamayacak. Pramac Yamaha ile MotoGP'deki ilk sezonunu geçiren milli sporcu, Endonezya Grand Prix'si öncesindeki antrenman seansında yaşadığı yüksek hızlı düşüşün ardından sağ omzunu çıkarmıştı.

Omzunu kendi başına yerine oturtmayı başaran Toprak, buna rağmen sıralama turlarına ve Sprint yarışına katılmıştı. Ancak yaşadığı ağrılar nedeniyle Endonezya Grand Prix'sini tamamlayamayan temsilcimizin sezonun geri kalanında yarışmamasına ve ameliyat olmasına karar verildi.

Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images

Geçtiğimiz günlerde ameliyat olan Toprak'ın asıl hedef 2027 sezonuna tamamen hazır şekilde dönmek. Bu nedenle milli sporcu, sezon sonundaki Valencia testini de kaçıracak.

Yamaha'nın test sürücüsü Andrea Dovizioso, kendi YouTube kanalında yaptığı açıklamada Toprak'ın kaza öncesinde de bazı fiziksel sorunlarla mücadele ettiğini söyledi.

İtalyan sürücü, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: "Ameliyat olması gerekiyor ve ardından yeniden toparlanmaya çalışacak. Bildiğim kadarıyla daha önceden de bazı küçük sorunlar yaşıyordu."

"Düşüşün ardından omzundaki durum daha da kötüleşti. Bu nedenle tedavi olma ve fiziksel olarak yeniden hazır hale gelerek gelecek yılın yeni kurallarına hazırlanma kararı doğruydu."

MotoGP, 2027 sezonunda 850 cc motorlara ve Pirelli lastiklerine geçecek. Bu büyük teknik değişim, Toprak için yeni bir başlangıç fırsatı olabilir.

Milli temsilcimizin önceliği ise omzunu tamamen iyileştirmek ve yeni sezona fiziksel açıdan hazır girmek olacak.

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- Motorsport.com Ekibi

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