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MotoGP / Aragon GP / Son dakika

Dovizioso: "Suzuki'ye karşı şampiyonluk yarışı çok zor olacak"

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Dovizioso: "Suzuki'ye karşı şampiyonluk yarışı çok zor olacak"
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik

Ducati sürücüsü Andrea Dovizioso, son 3 yarışta 2 defa podyuma çıkan Suzuki'ye karşı diğerlerinin şampiyonluk mücadelesi vermelerinin zor olacağını düşünüyor.

Alex Rins, Aragon'da 10. sıradan başladığı yarışı kazanırken 3. olan takım arkadaşı Joan Mir, 6 puan farkla şampiyona liderliğine yükseldi.

Dovizioso, 13. sıradan başladığı yarışı 7. sırada tamamladı ve Mir'in 15 puan gerisinde 4. sırada yer alıyor.

Dovizioso, kendisinin daha öncesinde Mir'in şampiyonluk için tehdit olabileceğine dikkat çektiğini, Fabio Quartararo'nun yaşadığı lastik sorununun her hafta sonu her şeyin olabileceğini kanıtladığını söyledi.

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Dovizioso, "Ben daha önce, sanırım Le Mans'dan önce Mir'in en güçlü aday olduğunu söylemişim çünkü o herkesten daha istikrarlı. Evet, Quartararo daha fazla yarış kazandı, bu önemli. Ancak her yarışa bakarsanız, Suzuki hep orada oluyor ve şampiyona için puan kazanmak istiyorsanız bu çok önemli bir şey."

"Onlarla mücadele etmenin çok zor olacağını düşünüyorum ancak bu hafta sonu yaşananlar, her hafta sonu bir şeylerin olabileceğini doğruluyor. Quartararo'nun başına gelenler, bunun bir başka kanıtı. Hafta sonu boyunca çok zorlandık. 13. sıradan yarışa başladım ve sonunda her şeye rağmen şampiyonada hayatta kalmayı başardım."

"Bundan dolayı mutlu olmamız lazım ancak gelecek hafta daha fazlasını yapmamız gerekiyor." dedi.

 

Ducati sürücüleri, bu hafta sonu soğukta lastikleri ısıtmakta zorlanırken, Dovizioso mevcut koşullarda arka lastiği korumanın da zor olduğunu söyledi.

Dovizioso, "Lastik seçiminde maksimumu yapsaydık bile, en fazla 2 sıra daha kazanırdık, daha fazlası olmazdı çünkü sonunda orta lastik antrenmandaki kadar iyi çalışmadı ve son 8 turda lastikleri bitirdik. Bu yüzden ilk sıralardaki sürücülerle kalamadık. "

"Bu yüzden gelecek hafta ilk iki çizgiden başlamak önemli olacak. Ancak öncesinde bazı alanlarda daha hızlı olmamız lazım çünkü yarışın başında zaman kaybediyordum ve bazı virajlarda hızlı değildim. Yarışta bu oluyorsa hapı yuttunuz demektir çünkü bu durumu değiştiremiyorsunuz." dedi.

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Seri MotoGP
Etkinlik Aragon GP
Editör Lewis Duncan

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