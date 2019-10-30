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MotoGP / Avustralya GP / Son dakika

Dovizioso, sonuçlardan memnun değil

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Dovizioso, sonuçlardan memnun değil
Ekleyen:
30 Eki 2019 19:28

Andrea Dovizioso bu yıl MotoGP'de elde ettiği sonuçlardan mutlu olmadığını çünkü Ducati'nin Marc Marquez'le mücadele edemediğini söyledi.

Pazar günkü Avustralya GP'yi yedinci sırda bitiren Dovizioso ile Alex Rins arasındaki puan farkı 57'ye çıktı ve İtalyan sürücü bu yılı Marc Marquez'in ardında ikinci bitirmeyi garantiledi.

Ancak İtalyan sürücü, yarışı lider Marquez'in 15 saniye gerisinde tamamladığı Philip Island yarışının ardından yeterince rekabetçi olmadıklarını söyledi.

Dovizioso, "Bu sezonki iniş ve çıkışlarımızı onaylamış olduk. Geçen yılki kadar hızlı değiliz. Kazananın 15 saniye gerisindeyiz, bu yüzden kötü oldu. Yedinci oldum, ancak bir saniye daha hızlı olsam üçüncü olabilirdim. Mesele bu değil. Bundan memnun olamayız. Şu andaki gerçek bu."

"Tüm bu iniş ve çıkışlar ile birlikte sezonu ikinci bitiriyoruz, bunu bitime iki yarış kala yapıyoruz. Bu pozitif bir şey. Ama o kadar da rekabetçi değiliz ve mutlu değilim. Çünkü Marquez tek başına benle Danilo'nun toplum puanından bir puan uzaklıkta." dedi.

Jack Miller, Pramac'la sürpriz şekilde Avustralya'da podyuma çıkarken, Dovizioso podyumdan uzakta kaldı.

Bunu değerlendiren Dovizioso, "Bu çok özel bir pist. Genel olarak sürüş tarzınız ve hatlarımızla ilgili. Burada güçlü olan sürücüler diğer pistlerde o kadar da hızlı olamayabiliyorlar. Bence fark yaratan bir sürüş şekli var. Burada çok fazla kayma yaşayanlar güçlü oldu. Cal'a bakarsak çok hızlıydı, Iannone hızlıydı. Bu yıl hep zorlanan Bagnaia güçlüydü. Onunla biraz tur attım, ama Moto2'deymiş gibi sürdüğünü fark ettim. Bu yüzden belki de hızlı olamıyor. MotoGP'de yaptığımızdan daha farklı şekilde yük dağılımı yapıyor. Ancak bu pistte daha iyi çalışan bir şey." dedi.

Francesco Bagnaia, Pramac Racing

Francesco Bagnaia, Pramac Racing

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

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Etkinlik Avustralya GP
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Takımlar Ducati Team Şimdi al
Editör Jamie Klein

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