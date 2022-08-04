Resmi: Dovizioso, San Marino GP'den sonra MotoGP'den ayrılacak, yerini Crutchlow alacak
RNF Racing, Andrea Dovizioso'nun San Marino GP'den sonra MotoGP'den ayrılacağını ve yerini Cal Crutchlow'un alacağını açıkladı.
MotoGP'de 15 yarış galibiyeti bulunan Dovizioso, geçen yıl San Marino GP'de tam zamanlı olarak seriye dönmüş ve bu yıl RNF Racing adını taşıyan Petronas SRT'de Franco Morbidelli'nin yerini almıştı.
Dovizioso, Yamaha'nın uydu takımı ile anlaşmadan önce Aprilia ile bir dizi teste katılmış fakat İtalyan ekiple yarışma teklifini kabul etmemişti.
Dovizioso'nun Yamaha'ya dönüşü pek de istediği gibi gitmezken, en iyi sonucu Portekiz'de aldığı 11. sıraydı ve bundan ötürü epey hayal kırıklığı yaşadı.
Tüm bunlar nedeniyle Dovizioso'nun MotoGP'de devam etmesi beklenmiyordu ve bugün Silverstone'daki yarış öncesinde yapılan açıklamayla, Dovizioso'nun Misano'daki yarışın ardından MotoGP'den ayrılacağı duyuruldu.
İtalyan sürücünün yerini üç kez MotoGP yarış galibi ve Yamaha test sürücüsü Cal Crutchlow alacak.
Crutchlow geçen yıl Steiermark ve Avusturya GP'lerinde Morbidelli'nin yerine geçerken, İngiltere ve Aragon GP'de Maverick Vinales'in yerini almıştı.
Britanyalı sürücünün bu dört yarışlık süreçteki en iyi sonucu 16. sıraydı.
Cal Crutchlow, Yamaha Factory Racing
Photo by: Dorna
2023 MotoGP sezonu, 2006'dan sonra ilk kez Avrupa'da başlayacak
Miller, Ducati'nin artık her pistte güçlü olduğunu düşünüyor
Son Haberler
MotoGP Silverstone: İlk antrenman seansında Zarco lider
Pramac Ducati sürücüsü Johann Zarco, kaza yapmasına rağmen MotoGP Britanya Grand Prix’si öncesi ilk antrenman seansında ilk sırada yer alırken, Fabio Quartararo mekanik sorunlarla boğuştu.
Dovizioso: "Emekli olma vaktim gelmişti"
Andrea Dovizioso, Eylül ayındaki San Marino Grand Prix'sinden sonra MotoGP kariyerine son verme kararının kendisi için "kolay olmadığını" dile getirdi.
Miller, Ducati'nin artık her pistte güçlü olduğunu düşünüyor
Jack Miller, uzun süredir varlığını koruyan "bazı pistlerin Ducati'ye daha uygun olması" durumunun bu sezon itibariyle ortadan kalktığını söylüyor.
Resmi: Dovizioso, San Marino GP'den sonra MotoGP'den ayrılacak, yerini Crutchlow alacak
RNF Racing, Andrea Dovizioso'nun San Marino GP'den sonra MotoGP'den ayrılacağını ve yerini Cal Crutchlow'un alacağını açıkladı.