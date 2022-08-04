Resmi: Dovizioso, San Marino GP'den sonra MotoGP'den ayrılacak, yerini Crutchlow alacak

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MotoGP'de 15 yarış galibiyeti bulunan Dovizioso, geçen yıl San Marino GP'de tam zamanlı olarak seriye dönmüş ve bu yıl RNF Racing adını taşıyan Petronas SRT'de Franco Morbidelli'nin yerini almıştı.

Dovizioso, Yamaha'nın uydu takımı ile anlaşmadan önce Aprilia ile bir dizi teste katılmış fakat İtalyan ekiple yarışma teklifini kabul etmemişti.

Dovizioso'nun Yamaha'ya dönüşü pek de istediği gibi gitmezken, en iyi sonucu Portekiz'de aldığı 11. sıraydı ve bundan ötürü epey hayal kırıklığı yaşadı.

Tüm bunlar nedeniyle Dovizioso'nun MotoGP'de devam etmesi beklenmiyordu ve bugün Silverstone'daki yarış öncesinde yapılan açıklamayla, Dovizioso'nun Misano'daki yarışın ardından MotoGP'den ayrılacağı duyuruldu.

İtalyan sürücünün yerini üç kez MotoGP yarış galibi ve Yamaha test sürücüsü Cal Crutchlow alacak.

Crutchlow geçen yıl Steiermark ve Avusturya GP'lerinde Morbidelli'nin yerine geçerken, İngiltere ve Aragon GP'de Maverick Vinales'in yerini almıştı.

Britanyalı sürücünün bu dört yarışlık süreçteki en iyi sonucu 16. sıraydı.

Cal Crutchlow, Yamaha Factory Racing Photo by: Dorna